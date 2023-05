CHIAPAS | Fuerza de Tarea conjunta busca contener grupos criminales en la frontera con Guatemala

CHIAPAS, MX.- La Secretaría de la Defensa Nacional informó que envió fuerzas armadas al municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, con el fin de contener la violencia en esa demarcación, ubicada a 25 kilómetros de la frontera con Guatemala, publicó La Jornada.

“El operativo se llama Fuerza de Tarea Regional de la Séptima Región Militar, y lo integran la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado”, dio a conocer una fuente oficial.

El acto protocolario respectivo se realizó en Comitán y, según los informantes, el convoy estaría integrado por más de mil elementos, como parte de un proyecto elaborado la semana pasada.

En tanto, autoridades educativas de Chiapas dispusieron que los alumnos de todas las escuelas de Frontera Comalapa, incluida la Universidad del Bienestar Benito Juárez, reciban clases en línea a partir de este lunes y al menos durante una semana, a causa de la violencia generada por la disputa territorial entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva generación, notificaron padres de familia.

Indicaron que esta medida se tomó para no perder más clases, dado que la mayor parte de la semana anterior los alumnos no pudieron acudir a las aulas por bloqueos viales y enfrentamientos que tuvieron integrantes de los dos grupos delictivos mencionados.

Agregaron que ayer abrieron varios comercios en la cabecera municipal de Comalapa y se reactivó el transporte público, aunque no se observó a muchas personas en las calles. Destacaron que no se instalaron más bloqueos, y al parecer se interrumpieron las pugnas entre los delincuentes, la mayor parte de la población no puede realizar sus actividades con normalidad.

Grupos criminales se repliegan y quitan bloqueos

Pobladores de Comalapa informaron que este lunes, poco después de las 19 horas, integrantes de una de las organizaciones criminales que asolan la región levantaron las guardias que mantenían en los puntos bloqueados. “Les indicaron que se retiraran todos, pero no les dijeron por qué”, comentó un habitante.

En este contexto, corrieron versiones de que integrantes de una agrupación criminal –no se precisó cuál– enterraron a varios muertos en fosas comunes cavadas en la comunidad Nueva Independencia, escenario de las principales refriegas ocurridas la semana pasada. (Fuente: La Jornada)