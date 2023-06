Maltrato animal precede a la violencia de género y social, advierten especialistas

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El caso del perrito Scooby ha consternado a la sociedad por lo cruel que fue su muerte, pero también ha abierto un tema que afecta mucho a las mujeres y que poco se toca: ¿Cómo se relaciona el maltrato animal con la violencia que viven las mujeres en México?, publicó razon.com.mx.

La violencia social es un fenómeno progresivo, que conduce a que, por ejemplo, la mayoría de casos de quienes maltratan a un animal, escalan su agresión en contra de personas, y particularmente su blanco son mujeres.

De las 270 mil 544 denuncias por violencia hacia la mujer en el 2022 en México, el 68.2 por ciento de las víctimas refirió que, antes de que su violentador las agrediera, lo hizo con su mascota.

Según datos proporcionados por Karla Somosa, coordinadora del Posgrado en Estudios e Intervención Feminista, que se basa en estudios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en enero de 2023, de un millón 195 mil 174 llamadas al 911 en todo el país, el 12.71 por ciento se relacionaron con violencia hacia un animal de compañía, originada por un conflicto entre parejas, en donde una persona terminó agrediendo a un animalito.

“Son diversas las causas por las que se puede dar el maltrato animal, pero está comprobado que una de las causas es por querer hacer daño a la otra persona. Si un violentador sabe que la otra persona tiene un alta estima por una mascota o un ser querido, la forma de querer dañar será a través de agredir a lo que se aprecia, en este caso, las mascotas”, dijo a La Razón.

Mencionó que “el maltrato animal es, a la vez, un factor que predispone a la violencia social y, al mismo tiempo, una consecuencia de la misma, y que, sin duda, es parte de la guerra de violencia que nos alcanzó en este país como sociedad”.

Luego de conocerse el caso de un hombre que lanzó a un perro a un cazo con aceite hirviendo, en Tecámac, la organización Brigada de Vigilancia Animal informó que del 2022 a enero del 2023 atendió 61 mil 380 denuncias por maltrato en el país, y que de 22 millones de perros y 5.5 millones de gatos en 54 por ciento de los hogares, al menos 78 por ciento ha sufrido maltrato.

“Quienes abusan o maltratan animales son básicamente adultos que fueron abusados en la infancia. Si yo adulto me siento enojado, tiendo a ser más violento, verbalmente y en acción; eso tratamos de verterlo en las personas más vulnerables en nuestros entornos, como niños o animales, que creemos que no tienen voz o voto, y en el caso muy específico de los animales, no tienen una forma de comunicar el maltrato constante. El abuso hacia los animales es más frecuente en hogares en los que existen otras formas de violencia, el alcohol o abuso de drogas”, dijo Somosa.

Gena Icazbalceta, creadora del kínder canino Habla Idioma Perro, explicó que cada vez hay más mujeres que deciden no tener hijos, pero adoptan a sus mascotas como “sus bebés, así que cuando están en relaciones violentas, querrán dañarlas con estos hijos, agrediendo a esos seres que más aman. La crueldad origina violencia, y la violencia, delincuencia.

“Los perros, en su naturaleza, siempre serán defensores, por la lealtad, por lo que son en sí, y al ver agresiones, van a atacar, y una persona violenta no se va a tocar el corazón ante un ataque, ataca”, añadió.

Resaltó que un estudio realizado en Estados Unidos comprobó que no todos los maltratadores de animales se convierten en asesinos en serie, pero todos los asesinos en serie tienen antecedentes de maltrato animal y, por ende, son violentos. Así, cuando la víctima no está para ser violentada, “muy probablemente sí está su mascota y con ella desquitan su furia”.

“Los niños pueden vivir una etapa en la cual pueden lastimar sin querer a algún animalito; sin embargo, al tener la dirección adecuada, no normalizarán la violencia. Desde los animales, los niños y el ser humano en general, entienden el dolor, pero si se vive en entornos de violencia, se normaliza”, dijo.

La organización AnimaNaturalis reportó que, al cierre del 2022, y con base en datos de 131 instituciones de gobierno, a la luz de la Ley Federal de Transparencia, 60 mil animales mueren en México al año por causas de la violencia y, de dos mil 511 carpetas de investigación por denuncias de maltrato, sólo 155 agresores fueron detenidos, quienes tambén, antes o después habían agredido a sus familiares, ya sean hijos, esposas o madres.

Además, la Fundación Pedigree refirió que el índice de castigo en México por maltrato animal es menor al 0.01 por ciento, por lo que el país es el primer lugar en este rubro en América Latina.

Uno de estos casos lo sufrió Rosario: “Teníamos un perro y dos gatitos. Un día me salí de mi casa con mi hija porque había muchos problemas con mi esposo; hasta ese momento sólo eran insultos. Cuando vi mensajes de mi expareja, me dijo que iba a matar a mi gato; me mandó foto del gatito poniéndole un cuchillo, así fue que regresé. Se le hizo costumbre que cada que había un problema, amarraba o pateaba a los animales.

“Tuve que dar mis animales en adopción. Me dolió mucho, pero todos estábamos sufriendo; mis animales fueron el medio de manipulación que él tenía conmigo, porque sabía que yo los quería mucho, hasta que un día salí con mi hija y con mi perro y sólo un gatito, porque al otro lo mató en un ataque que tuvo”, contó.

La mujer dijo que recibió ayuda en el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, donde le dieron datos de organismos de ayuda animal.

A juicio, hombre que lanzó a can a aceite hirviente

Ayer, un juez penal con sede en el centro de reclusión de Chiconautla, Estado de México, dictó auto de vinculación a proceso en contra de Sergio “N”, el hombre identificado como quien el pasado domingo arrojó a un perrito a un cazo con aceite hirviendo en el municipio de Tecámac.

Durante la audiencia, el impartidor de justicia dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra del detenido, por considerar que por su agresividad representa un riesgo para los humanos y para los animales.

Además, fijó un mes de plazo para el cierre de la investigación complementaria, tiempo durante el cual Sergio “N”, quien fuera detenido el pasado martes en un inmueble de la alcaldía Coyoacán, tendrá que permanecer tras las rejas en el penal de Chiconautla.

La audiencia inició cerca de las 10:00 horas en los Juzgados de Control y Juicios Orales del Centro Penitenciario Sergio García Ramírez, ubicado en el municipio de Ecatepec.

De acuerdo con versiones de algunos de los presentes, el imputado escuchó en silencio cada una de las acusaciones que le hizo el Ministerio Público del fuero común y al final dijo estar arrepentido de su conducta.

En tanto, la Fiscalía de Justicia del Estado de México informó que obtuvo una nueva orden de aprehensión en contra de Sergio “N”, ahora por el delito de homicidio en grado de tentativa, en agravio del dueño de la carnicería Chucky, ubicada en Tecámac, a quien amenazó con un cuchillo y un arma de fuego el día de los hechos. (Fuente: razon.com.mx)