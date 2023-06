“LAS PERSONAS CON LAS QUE NOS REUNIMOS NO ERAN LAS IDÓNEAS”: Asegura diputada federal que promoverán reuniones ahora sí con especialistas para promover el decreto de zona libre para Chetumal

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que el decreto de zona libre anunciado desde el 2020 para Chetumal no avanza por la falta de difusión, la diputada federal de Morena por el distrito 02, Anahí González reconoció que sus gestiones para atender las peticiones del sector empresarial no prosperaron ya que las mesas de trabajo se realizaron con funcionarios federales que desconocían el decreto.

Los funcionarios federales con los que nos reunimos no fueron los idóneos porque desconocían el decreto de zona libre anunciado por el presidente además que hubieron cambios en las presidencias de las cámaras empresariales, justificó.

La diputada federal de Morena aseguró que atendió las peticiones que hicieron comerciantes y empresarios locales y se abrieron mesas de trabajo para analizar el porque no estaba funcionando el decreto “pero las personas con las que nos reunimos no eran las idóneas porque desconocían el contenido del decreto ya que no fueron las responsables de su elaboración”.

Hay la buena intención del presidente de regresarle el brillo a Chetumal con este decreto pero por alguna razón no está funcionando al cien, insistió.

Dijo que buscarán nuevas reuniones ahora si con quienes elaboraron el decreto y los técnicos del sector empresarial “porque entre técnicos se entienden mejor”.

Las pláticas serán entre los técnicos conocedores del tema “porque es como si a mi me preguntan que es lo que no funciona pero mejor que sean los expertos”, subrayó.

La diputada federal de Morena defendió el decreto presidencial de zona libre para Chetumal “pero hay que hacer llegar el sentir de los empresarios de Chetumal a los especialistas y cuando se concreten las reuniones lo daremos a conocer”. (Noticaribe)