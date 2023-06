Destaca Pablo Bustamante que van más de 12 mil 270 personas atendidas con las Caravanas del Bienestar

CANCÚN, MX.– Las Caravanas del Bienestar han beneficiado a más de 12 mil 270 quintanarroenses con 10 mil 737 servicios en el norte y sur de Quintana Roo, destacó el Secretario de Bienestar, Pablo Bustamante Beltrán, quien hoy, junto a la Gobernadora Mara Lezama, atendió de forma cercana y directa a las y los cancunenses en la séptima jornada, realizada en la unidad deportiva “Lombardo Toledano”.

En ese marco, el Secretario Pablo Bustamante, resaltó que, este miércoles, el Programa del Bienestar brindó más de 70 servicios y trámites totalmente gratuitos de 22 dependencias e instancias de los tres órdenes de gobierno, coordinados por la Secretaría Estatal de Bienestar a su cargo.

Por su parte, cancunenses agradecieron los trámites y servicios brindados por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del estado (STYPS), Obras Públicas (SEOP), Comisión de Derechos Humanos del Estado, la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APABEP), Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana (CEPSQROO), entre muchos otros.

Son muy atentos, yo vine a realizarme un examen de la vista y fui testigo que la Gobernadora Mara Lezama y autoridades están pensando en la gente, por lo que acercan servicios hasta nuestra colonia, evitándonos gastos de traslado: Eulalia Acosta Rojas, habitante de la colonia Donceles 28.

Qué bueno que este gobierno acerca los servicios y son gratuitos, porque nos ayudan mucho. En mi caso, aproveché para llevarme semillas de hortalizas y recibir atención médica. Agradezco a la Gobernadora por impulsar este programa: Francisca Luna Serrano, habitante de la supermanzana 48.

Que la Caravana llegue hasta aquí, nos resulta muy útil porque nos evitamos muchos gastos; gracias a la Gobernadora por pensar en las familias y sobre todo, en las mujeres que actualmente las está apoyando mucho: Mary Toval Chan, habitante de la Colonia Valle Verde.

Me van a entregar mi carta de antecedentes no penales y brindar asesoría jurídica, agradezco el apoyo porque estoy por entrar a trabajar y aquí el trámite me salió gratis, que bueno que realicen estos programas donde, además, la atención es directa: Priscila García Valencia, habitante de Villas Otoch Paraíso. (Fuente: Secretaría del Bienestar)