Hallan sin vida a empresaria y exreina de belleza en Tijuana; presumen feminicidio a manos de su expareja

BAJA CALIFORNIA.- “¿Que si soy fuerte? Con todas las chingederas que me han hecho creo que soy inmortal”, fue el último mensaje que la modelo y exreina de belleza María Luisa Manríquez Anguiano publicó en su perfil de Instagram antes de que fuera localizada sin vida el pasado martes 6 de junio en Tijuana, publicó infobae.com.

Familiares y amigos de la víctima comenzaron a compartir un boletín de búsqueda a través de redes sociales luego de que perdieran todo tipo de contacto con ella pasadas las 7:00 de la mañana.

El feminicidio de la mujer de 44 años conmocionó a gran parte de la ciudadanía que la recordaba por haber sido coronada como reina de belleza de la entidad en el año 2021. No obstante, más allá de sus atractivos físicos, María Luisa Manríquez Anguiano también destacó en su faceta como empresaria y amplia trayectoria en el mundo del modelaje.

Originaria de Guadalajara, Jalisco pero residente en Tijuana, Baja California, María Luisa Manríquez Anguiano fue una modelo y empresaria que forjó gran parte de su trayectoria en la ciudad fronteriza.

En 1997 creó y dirigió la Agencia Estilo de publicidad y eventos para un año más tarde coronarse por primera vez en un certamen de belleza. El concurso se llamó “Señorita Fiestas Patrias” el cual le abrió las puertas a una prolífica carrera en el mundo del modelaje en México.

La modelo y empresaria poseía un impulso altruista que, de acuerdo con información del medio La Crónica, la hizo involucrarse en el ámbito de la asistencia social, por lo que en el año 2000 incursionó en diversos proyectos para ayudar a las comunidades más necesitadas, entre las que destacaban casas hogar, orfanatos y albergues.

De acuerdo con el medio Zeta Tijuana, María Luisa Manríquez Anguiano también era directora de la Agencia de Modelos Exposse, y colaboraba con Emprendedoras x Tijuana y Cotuco Tijuana.

Respecto a su trayectoria como modelo en certámenes de belleza, María Luisa Manríquez Anguiano se coronó como Reina Estatal de Baja California en la Categoría Diamante en 2021, así como en la Señora Turismo 2022 -específicamente en las categorías simpatía y traje regional estilizado- y la Belleza Marina Internacional 2022, concurso celebrado en República Dominicana en donde representó a México y obtuvo el primer lugar.

Finalmente, el medio de comunicación local Punto Norte dio a conocer que María Luisa había trabajado en el Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana, así como en el Hospital SIMNSA.

María Luisa Manríquez Anguiano fue vista por última vez el pasado martes 6 de junio poco después de las siete de la mañana luego de que acudiera a llevar a sus dos hijos a la escuela.

Tras haber perdido todo tipo de contacto con la mujer de 44 años, sus familiares y amigos comenzaron a difundir su fotografía en redes sociales con la intención de que si alguna persona pudiera tener pistas sobre su paradero se los proporcionaran.

El relato de los hechos reconstruido por el medio local Punto Norte apunta a que el exesposo de la modelo llegó a su domicilio alrededor de las 6:40 de la mañana, no obstante, habría abandonado el predio abordo de una camioneta Ford F-150 tipo pick-up negra, la cual pertenecía a María Luisa.

Horas más tarde, aproximadamente a las 17:00, el cuerpo de la modelo fue localizado al interior de su domicilio ubicado en el callejón Casablanca de la colonia Guanajuato en la delegación La Mesa.

Se presume que la exreina de belleza se habría divorciado del hombre identificado como Carlos Gómez, tras padecer violencia familiar, por lo que sus seres queridos lo ubicaron como el principal sospechoso del crimen.

De forma extraoficial se indicó que el vehículo en el que huyó el presunto responsable del feminicidio coincide con el que se estrelló pasadas las 8:00 de la mañana sobre la Vía Rápida Oriente a la altura de la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El conductor fue declarado sin vida en la escena, no obstante, debido a las quemaduras que padeció no fue posible distinguir sus rasgos físicos ni su ropa, por lo que su identidad no ha sido confirmada. (Fuente: infobae.com)