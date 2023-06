Logra Uber Eats suspensión provisional en contra de la Ley de Movilidad de Quintana Roo

CANCÚN, MX.- La plataforma digital de entrega de alimentos a domicilio Uber Eats ganó una suspensión provisional de un juez federal en contra de las reformas a la Ley de Movilidad de Quintana Roo, aprobadas por el Congreso del Estado en los decretos 041 y 058.

El fallo, realizado por el Noveno Tribunal de Circuito con sede en Quintana Roo, derivan de un amparo ingresado por Uber en contra del cobro de 1.5% del costo de cada viaje de sus repartidores, por parte del Gobierno del Estado, y en contra de la obligatoriedad de obtener un permiso, con base en una declaratoria de sostenibilidad por parte del Instituto de Movilidad de Quintana Roo, mismas que la empresa considera inconstitucionales.

Al ser admitida y aprobada esta suspensión, estas reformas no aplicarán para los repartidores de esta plataforma, en tanto no sea resuelto el tema de fondo, así como tampoco podrán ser sancionados por no cumplir con estas disposiciones.

El juez federal tomó en consideración una suspensión definitiva otorgada en la Ciudad de México (en contra de la prohibición a recibir pagos en efectivo.

Este es uno de múltiples recursos legales interpuestos por Uber en contra de las reformas realizadas a la Ley de Movilidad de Quintana Roo. También a su plataforma de transporte digital se le impusieron la obligatoriedad de obtener permisos, mediante una declaratoria de necesidad, además del cobro de un 1.5% de la tarifa en favor del Gobierno del Estado, entre otras restricciones. (Agencia SIM)