AMLO llama ‘caradura’ a Fox por mentir sobre pensiones a adultos mayores

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este viernes que es una “reverenda mentira” lo dicho por el expresidente Vicente Fox de que con él iniciaron las pensiones a adultos mayores, publicó sdpnoticias.com.

“Lo de Fox es una reverenda mentira, es muy hipócrita, eso que dice es mentira, es falso. Cuando nosotros iniciamos la pensión para los adultos mayores en la ciudad, él se opuso, debe haber grabaciones (…) la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía, como dicen una cosa dicen otra, no hay congruencia”, aseguró en conferencia desde Palacio Nacional.

El mandatario aseguró que Fox se oponía a entregar esa clase de apoyos y proyectó un video del expresidente donde dice que esos programas puedes llevar al país a la quiebra. López Obrador indicó que, actualmente, los panistas ven una oportunidad de obtener votos diciendo que están a favor de estas acciones.

“Como es un programa muy aceptado, bien visto por la gente, estos oportunistas, conservadores, corruptos, cínicos ya quieren decir ‘fuimos nosotros’. Pero imagínense Fox, diciendo eso, que me consta que él se opuso por esa mentalidad clasista, neoporfirista, ahora resulta que ayudar a los adultos mayores no es populismo, porque antes me acusaban de populista”, aseguró.

López Obrador afirmó que fue él quien como jefe de Gobierno de la Ciudad de México impulsó la entrega de pensiones para adultos mayores y que fue después de ello que los gobiernos posteriores replicaron la idea de entregar apoyos a adultos mayores, pero no de manera universal.

“Me dejo de llamar Andrés Manuel si no es cierto que Vicente Fox se opuso, por esa mentalidad clasista”, aseguró y calificó al expresidente de ser un “caradura”.

Los expresidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón protagonizaron una disputa en redes sociales por la creación del programa de pensión para adultos mayores denominado “70 y más” la noche del jueves.

En un video compartido por el Partido Acción Nacional (PAN) en sus redes sociales, el exmandatario federal, Fox Quesada, adjudicó a su gobierno el comienzo de dicho programa social a nivel nacional.

En la publicación de Acción Nacional que acompaña el video del exmandatario federal se expresa: “¡Que no te engañen! Con los gobiernos del PAN, empezó el programa de adultos mayores y se crearon programas sociales que sí beneficiaban a la gente, la diferencia es que se usa hoy con fines político-electorales”.

En respuesta a la publicación del PAN, el expresidente Felipe Calderón aseguró que fue en su sexenio cuando se implementó la pensión para los adultos mayores “70 y más”.

Calderón Hinojosa afirmó: “El programa 70 y más empezó durante mi gobierno” y precisó que fue diseñado por su entonces secretario de Salud, Julio Frenk.

Afirmó que fue en el año 2007 cuando este programa social “tuvo un presupuesto real para ponerlo en operación” y al final de su sexenio “cuadruplicó su presupuesto hacia el 2012 para incluir, entre otros, la cobertura de tratamiento y medicinas para el cáncer, especialmente de niños y jóvenes”. (Fuente: latinus.us)