María Elena Ríos acusa a Tenoch Huerta de quitarse el condón sin su consentimiento

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- María Elena Ríos explicó los motivos por los cuales acusó a Tenoch Huerta de ser un “depredador sexual” en un comunicado en el que detalló que el actor había incurrido en un tipo de violencia sexual llamado “stealthing”, publicó reporteindigo.com.

La activista explicó que había tardado en responder al actor, quien aseguró que las acusaciones de la saxofonista eran “falsas y sin fundamento”, debido a que ella enfrenta un proceso legal por feminicidio en tentativa.

A pesar de ello, comentó que no permitiría que “un comunicado cobarde pretenda menguar las violencias que Tenoch ejerció y sigue ejerciendo” hacia ella, por lo cual habló de lo que sucedió y los abusos que el actor practicó.

Tenoch, sabes que para mí es difícil hablar de la violencia que me ejerciste:

• Porque tengo un proceso legal por feminicidio en tentativa.

• En México la violencia que ejerces aún no se legisla.

Te aprovechaste. Entendí que la vergüenza no es para mí sino para el violentador pic.twitter.com/Q2vvfz6AKz — •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) June 16, 2023

Revela modus operandi de Tenoch Huerta

María Elena Ríos indicó que el actor de Black Panther se quitó el preservativo mientras mantenían una relación sexual, sin avisarle a la saxofonista que lo haría, es decir sin su consentimiento, práctica que se conoce como “stealthing”.

“Quitarse el condón sin avisar, es un delito de agresión sexual“, compartió la activista en su comunicado, en el que también detalló que ella no fue la única en ser víctima de las prácticas del actor, ya que incluso éste tendría un modus operandi.

Este consiste en lo siguiente:

Buscar mujeres vulnerables emocionalmente.

Hacerlas sentir admiradas y enamorarlas.

Ganarse su confianza.

Utilizarlas como trofeo sexual.

‘Desaparecer’ de forma abrupta y buscarlas únicamente para tener relaciones sexuales de forma ocasional.

“Desafortunadamente es un Modus Operandi que Tenoch ejerce de manera normal desde hace años”, dijo María Elena Ríos e indicó que encontrarse vulnerable y caer en las manos de un “abusador narcisista” lleva a las mujeres a “una dinámica en donde el miedo a la burla de la intimidad las frena a denunciar”.

Así fue la historia entre Tenoch y María Elena Ríos

La saxofonista detalló que, en su caso, conoció al actor en un foro de Poder Prieto en 2021, pero no fue hasta el 30 de marzo de 2022 cuando viajaron juntos a Felipe Carrillo Puerto para asistir a un encuentro pro-colectivos de derechos humanos.

“Él me cortejó constantemente y, en efecto, de eso son testigos sus amigos de Poder Prieto, pero no son testigos del trato íntimo que tuve con él”, compartió la activista e indicó que toda la semana el intérprete de Namor intentó cortejarla.

“Creí todas las cosas bonitas que me decía y caí. Yo me enamoré y no me da vergüenza porque cada quién da lo que posee”, comentó.

Acusa a Tenoch Huerta y Poder Prieto por ejercer violencia

Además del “stealthing”, María Elena Ríos acusó a Tenoch Huerta de haber ejercido sobre ella gaslighting, un tipo de abuso emocional donde se manipula a la víctima para que ésta dude de su propia percepción, juicio y memoria.

También dijo que incurrió en pity play, que implica la distorsión de una historia para que el agresor luzca como la persona que fue dañada; mientras que la víctima sea vista como culpable.

De este tipo de violencia surgió el término “mono volador” el cual se utiliza para “referirse a quien ayuda al agresor a atacar a la víctima y hacerla sentir culpable. Eso me hicieron y tengo pruebas de ello, es decir, toda la violencia que integrantes de Poder Prieto ejercieron hacia mí para proteger a Tenoch”, señaló.

Ha recibido amenazas tras las acusaciones a Tenoch

Finalmente, la activista dijo que hablar sobre este tema y denunciar las prácticas en las que incurrió el actor de Black Panther no es sencillo para ella, ya que incluso ha recibido comentarios y mensajes de odio.

“He recibido amenazas de quemarme con ácido por parte de fanáticos de los personajes que (Tenoch) ha interpretado en el medio audiovisual”, comentó y aclaró que ella no busca fama ni dinero.

“Lo único que quiero es que estas violencias cesen y poder vivir en paz”, compartió. (Fuente: reporteindigo.com)