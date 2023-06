VIDEO | Eva Longoria sufre incómodo momento con Joe Biden, según internautas

ESTADOS UNIDOS.- Las redes sociales están en llamas luego de que se difundiera un video donde el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, abraza a la actriz Eva Longoria en una situación que muchos internautas calificaron como “incómoda”, publicó latinus.us.

Eva Longoria acudió a la Casa Blanca, en Washington D.C., para la proyección de su película Flamin’ Hot que marca su debut como directora de cine. A través de sus Instagram Stories, la estrella dio cuenta de la recepción y la preparación tras bambalinas del evento.

Pero la atención mediática se desvió luego de que circulara un video donde Joe Biden la felicita y la rodea con sus brazos fuertemente. Cuando la actriz intenta separarse, un dedo y parte de la mano de Joe Biden toca su seno y ella termina por apartarse.

WHAT A CREEP!!!

Eva Longoria had to grab Biden's hands to keep him from groping her at the White House last night.

WHY WOULD ANYONE SUPPORT THIS CREEP!!!! pic.twitter.com/uI9Z7Za4h0

— Graham Allen (@GrahamAllen_1) June 16, 2023