SE EMPIEZAN A MOVER LAS AGUAS, PERO…: Aspirantes a candidaturas de Morena en Solidaridad, se reúnen en Playa del Carmen; incluyen a Laura Beristaín

PLAYA DEL CARMEN, MX.- De manera privada, varios aspirantes a cargos de elección popular, afines a Morena, sostuvieron hoy un encuentro en un conocido restaurante de Plaza las Américas de esta ciudad.

Presuntamente la reunión sirvió para tener unidad dentro de los liderazgos del partido, previo al arranque del proceso electoral del 2024, asignar espacios, y presentar una propuesta alterna a la del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que se sabe tiene mucho interés por encabezar las candidaturas en este municipio.

En el encuentro estuvieron presentes Arturo Castro, representante del Gobierno del estado; Lenin Amaro Betancourt, enlace empresarial de Morena en el estado; Emanuel Hedding, ex director de Protección Civil del Ayuntamiento; el regidor Allan Ochoa; la ex presidenta municipal y actual regidora Laura Beristaín; y Orlando Muñoz, ex regidor de PRD, entre otros.

La reunión privada duró varias horas. (Agencia SIM)