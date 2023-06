‘Si el pueblo se organiza, no nos gana Televisa’, dice Adán Augusto en Jalisco

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Adán Augusto López Hernández comenzó su gira en Puerto Vallarta, Jalisco, y acusó que Televisa lo ‘borra’ de sus noticieros, sin embargo, afirmó que le ganará a la televisora de San Ángel, publicó Grupo Fórmula.

“Y para que se escuche bien y se escuche lejos: a nosotros no nos preocupa que los intereses de la oligarquía, los señores del dinero que piensan que porque tienen canales de televisión, controlan y dominan; desde aquí les digo: a mí no me importa que no me saquen en sus noticieros y que me borren”, dijo el exsecretario de Gobernación.

Asimismo, confía que ganará a la televisora si “el pueblo se organiza” para dar continuidad a la Cuarta Transformación.

“Si el pueblo se organiza, no nos gana Televisa, que nos escuchen bien. Vamos a ganar este proceso, no vamos a caer en el juego de los que se sienten amos y señores. Les vamos a ganar a esos que se decían soldados del presidente. Le vamos a ganar a la oligarquía, le vamos a ganar a los corruptos de siempre”, afirmó y, al terminar el evento, dijo a la prensa que la televisora debe tener “millonarias razones” para cancelarlo en sus programas de noticias.

En el evento donde empezó su gira en busca de convertirse en el candidato presidencial de Morena, Adán Augusto López reiteró que no ocuparía los 5 millones de pesos para su recorrido por el país.

“No los acepté, porque yo aprendí junto al presidente de la República a construir este movimiento, cuando éramos solo un puñado de mexicanos, desde allá, cuando iniciábamos en Tabasco, nunca necesitamos de recursos públicos para que creciera lo que hoy es Morena, lo que hoy es el proceso transformador de la patria”, expresó.

Recordó que no se necesitaron viáticos durante la construcción del movimiento, pues nunca faltó quien les tendiera la mano y les compartiera su casa y su mesa.

“Nada de viáticos, nada. En el más apartado rincón del país siempre habrá una mexicana, un mexicano que te invite y te comparta de su mesa, que te invite un frijol, un caldo de frijol, arroz, que te enseñe cómo somos los mexicanos, hasta el más modesto de los mexicanos, somos compañeros que nos tendemos la mano”, afirmó.

Por último, aseguró que solicitará de manera formal a la dirigencia de Morena que destine los 5 millones de pesos al mejoramiento de dichos Centros de Salud.

“Yo respeto mucho a mis compañeras y compañeros que están participando en este proceso y respeto sus decisiones, pero nosotros vamos a pedir de manera oficial ahora a la dirigencia nacional del partido que, los recursos que se tenían destinados para nuestras actividades, sean donados”, agregó Adán Augusto López.

Adán Augusto homenajea a Raúl Padilla

Durante su gira por Jalisco, el exsecretario de Gobernación visitó la Universidad de Guadalajara (UdG), donde destacó el legado del exrector Raúl Padilla López, quien se suicidó en abril pasado.

“Esta universidad, más allá de diferencia políticas o ideológicas, hay que reconocer que esta universidad moderna, cercana a la gente, se debe a su trabajo, esa es la obra de Raúl Padilla”, expresó Adán Augusto.

También el aspirante de Morena reconoció la labor de Ricardo Villanueva Lomelí, actual rector de la UdG: “es un orgullo tener un rector de la estatura, de la calidad humana, de la formación que tiene”, lanzó.

En el pasado, Raúl Padilla fue criticado por el presidente AMLO debido a su gestión en la casa de estudios y en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. (Fuente: Grupo Fórmula)