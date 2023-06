Genera sospechas ‘levantón’ a magistrado del Teqroo, previo a contiendas electorales, dice Eduardo Galaviz, del Observatorio Legislativo

CANCÚN, MX.- El “levantón” que sufrió el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), la noche de este lunes en Chetumal, genera muchas sospechas, pues ésta ocurre previo a una contienda electoral, opinó Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo.

En entrevista breve, el líder esta organización consideró que, por ese motivo, las autoridades deberán aclarar con precisión el motivo de este delito.

“Es muy delicado que esté sucediendo esto, y más previo a las contiendas electorales. […] Te entra esa sospecha de que tal vez sea un intento de dejar un mensaje y que tal vez necesiten decirle que estén atentos a sus indicaciones, o que no tome decisiones que afecten a tal grupo”, resaltó.

En ese sentido, Galaviz Ibarra dijo que este hecho, a su vez, deja ver que la entidad padece un grave problema de inseguridad, misma que, apuntó, es impulsada por la ingobernabilidad que generan algunos funcionarios públicos.

Subrayó que muchos funcionarios, ya sean estatales o municipios, están actualmente dedicados a promover su imagen, y dejando de lado sus responsabilidades.

“Están dejando de lado la gobernabilidad en los municipios, en el estado, es muy lamentable que estén dejando de lado el tema de seguridad, de servicios públicos, de manejo de la administración pública, y así nos vamos a llevar un año completo”, aseveró.

PRODUCTIVIDAD DE LEGISLADORES

En ese tenor, el presidente de Observatorio Legislativo resaltó que los diputados locales también han descuidado su responsabilidad, para promoverse de cara a las elecciones del 2024.

Destacó que lo anterior se refleja en el número de decretos que expidieron durante el segundo periodo legislativo, el cual fue menor al primero.

Aunado a ello, apuntó que la baja productividad también es generada por la decisión de los diputados de realizar en un día las dos sesiones que les toca llevar a cabo a la semana.

“Esto nos deja ver que no están haciendo un trabajo productivo. Y si ves que hacen secciones dobles, en un solo día, pero que no participan, no hay debate, y lo único que hacen es sacar información en sus redes, pues lo único que ves es que están usando el Congreso para posicionarse, para reelegirse, o para otro puesto. Están metidos en el tema de la contienda”, concluyó. (Agencia SIM)