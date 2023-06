Cocodrilo que caza perros y aves de traspatio aterroriza a colonos en Villahermosa

TABASCO, MX.- Vecinos de la calle José Mariscal de la colonia Tierra Colorada, hasta donde llega un brazo de la laguna de Las Ilusiones, urgen el auxilio de las autoridades para la captura y reubicación de un enorme cocodrilo que devora perros y aves de traspatio, publicó xevt.com.

A decir de doña Josefina Sánchez García, una de las afectadas, el saurio casi alcanza los tres metros de largo y permanece en la zona, acechando a sus animales y temen que un día pueda atacar a una persona.

“Ese es un cocodrilo, no es lagarto, este animal es una especie de Papillón, del cocodrilo Papillón, lo pueden ver en la foto, porque el lagarto tiene su trompa más larga y este está chato como Papillón, está grande, grande el animal realmente, un aproximado de dos metros y medio, él ya se llevó cuatro perros y se llevó aves de corral; antier se iba a llevar dos perros más, pero como el animal está tan grande al dar el giro, no pudo atraparlos, entonces nosotros tenemos un portoncito, pero ese animal como está hambrientísimo, tiene la fuerza para abrir ese portoncito, tenemos el temor de que él se meta, porque aquí pues en el patio de mi madre hay muchas aves de corral y están los perros y aquí hay muchos vecinos que tienen niños chicos, ese también es el peligro”, expresó.

En ese sentido, urgió a las autoridades que hagan algo para capturar y reubicar al saurio o por lo menos coloquen maya perimetral para impedir que ingrese a los patios y evitar una desgracia.

“Si está amplia la Laguna, aquí donde estamos nosotros en la calle José Mariscal 127, interior 2 de la colonia Tierra Colorada, se le pide a las autoridades que lo saquen de la laguna, porque ese es un cocodrilo, no es un lagarto. Las autoridades habían dicho que iban a enmallar toda la laguna o poner barda, pero hasta ahorita no han hecho nada y ese animal ya está aquí hospedado, no se va”, señaló. (Fuente: xevt)