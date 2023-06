Muere el periodista mexicano Nino Canún, reconocido por su programa ‘¿Y usted qué opina?’

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Nino Canún, periodista de radio y famoso por dirigir el programa ‘Y usted, ¿qué opina?’, falleció este miércoles 21 de junio, confirmó su familia, publicó El Financiero.

También el analista Alfredo Jalife publicó la noticia en su cuenta de Twitter. “Falleció el gran conductor Nino Canun Le debo gran parte de mi entrenamiento en los medios masivos. Tenía una inteligencia sin igual y una memoria prodigiosa, muy culto, de los legendarios conductores que ya no se dan a granel. Abrazo cariñoso Nino donde te encuentres ahora”, escribió.

Nino Canún fue un locutor de la década de los años 80 en Imevisión. Después fue conductor del noticiero Enlace, de canal 11.

En 1990 se convirtió un referente por su programa: “¿Y usted qué opina?”, pues trataba temas relacionados con OVNIS.

Como parte de sus últimas colaboraciones, conducía el programa TV Diario del canal 145 de Total Play. También tenía un canal en YouTube con casi 50 mil suscriptores, así como su cuenta de TikTok.

Nino Canún asistió a la conferencia ‘mañanera’ del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2019. Hizo una intervención para agradecer a López Obrador por su regreso a los medios de comunicación debido a que el expresidente Enrique Peña Nieto lo había vetado.

Esto ocurrió luego de negarse a ser director de comunicación de Peña Nieto luego de que el exmandatario fue a su casa para invitarlo.

“Peña Nieto llega a mi casa y me dice ‘quiero que seas el próximo director de Comunicación Social conmigo’, yo le agradecí enormemente y le dije que no, que muchas gracias y pues yo no sabía de eso”, dijo.

Nino Canún agregó que se le ‘cerraron muchas puertas’ durante un largo tiempo; sin embargo, cuando AMLO llegó a la presidencia retomó su trabajo desde distintas plataformas. (Fuente: El Financiero)