YUCATÁN | Advierten que podría generarse el fenómeno de ‘turistificación’ a partir de programa ‘Barrios Mágicos’ en Mérida

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- En Mérida han sido propuestas ocho zonas para que sean distinguidas como ‘Barrios Mágicos, sin embargo, especialistas advierten que este programa debe ser analizado porque de no diseñarse bien, podría generar el fenómeno de ‘turistificación, el cual incluso suele desplazar las necesidades primordiales de las personas que habitan en estos lugares.

Carla Luisa Escoffié Duarte, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho en Monterrey, explicó que este programa es muy parecido al de ‘Pueblos Mágicos’, promovido por el Gobierno Federal por tres administraciones seguidas.

La difusión de los Pueblos Mágicos ha llevado a que este método sea replicado en España, Perú, Colombia y otros países.

Carla especificó que con hacer observaciones a este tipo de programa, no quiere decir que se esté en contra de la promoción turística, sino sólo se sugiere que se fijen lineamientos claros para no generar ‘turistificación’, que por cierto, no es lo mismo que la ‘gentrificación’, aunque tengan características parecidas.

“Con la ‘turistificación’, se cambia la priorización de los espacios públicos para el turismo y se convierten en lugares que sólo suelen ser habitables para turistas, como lo que ya ocurre con el Barrio de Santa Lucía”, indicó.

El barrio que mencionó Escoffié está dentro de las ocho propuestas junto con Santa Ana, Santiago, San Cristóbal, San Sebastián, Mejorada, San Juan y La Ermita de Santa Isabel, todos en el Centro Histórico de Mérida.

En este sentido, una de las diferencias entre la ‘gentrificación’ y la ‘turistificación’ es que este segundo fenómeno está vinculado al desorden, la fiesta y el ruido.

La especialista recordó que el Estado juega un papel importante en este tipo de programas que luego se vuelven institucionales porque promocionan el turismo de forma abierta.

“Entonces digamos que ‘Barrios Mágicos’ es casi igual a ‘Pueblos Mágicos’, porque se sigue la misma lógica de construcción de programas, pero en zonas de ciudades”, añadió.

Lo que Carla Escoffié consideró preocupante es que estos programas, impulsados por el mismo Gobierno, convierten a los barrios, colonias y puertos en zonas exclusivas para turismo, lo que provoca que habitantes antiguos dejen sus casas.

“No es lo mismo realizar una mejora barrial a la ‘gentrificación’; no es lo mismo promover el turismo a la ‘turistificación’ porque esto implica que el uso primordial será para el turismo”, explicó.

Por lo tanto, estos programas lo que generan es que las autoridades gubernamentales no resuelvan las verdaderas necesidades de quienes habitan en ciertos lugares, porque se recurre a establecer hoteles, comercios, locales, Airbnb, es decir, zonas ‘instagramaeables’ para visitantes.

Este tipo de dinámica genera diversas problemáticas, una de ellas relacionada con la inseguridad, ya que se vuelven zonas que en determinadas horas o días están vacías porque no habita nadie.

“Una de las diferencias en estos fenómenos es que al menos en zonas de ‘gentrificación’ hay personas viviendo, pero con la ‘turistificación’ se quedan como zonas vacías”, puntualizó.

Para ello, Carla sugiere a quienes encabezan este programa que hagan un análisis profundo para incluir requisitos y mecanismos para garantizar que en estos lugares se hará difusión turística sin afectar la habitabilidad.

Uno de los datos a estudiar es por ejemplo que no se tiene un recuento, estadística o base de datos de los Airbnb, lo cual tendría que ser necesario.

“Si el programa se diseña mal, va a generar la turistificación, sea intencional o no”, expuso.

La mala planeación de estas propuestas, genera situaciones graves, como por ejemplo, lo sucedido en Sisal, en donde los habitantes se oponen firmemente a ser ‘Pueblo Mágico’ porque sus recursos naturales ya comienzan a ser afectados y como muestra es que tienen escasez de agua.

Algunos de los actuales ‘Barrios Mágicos’ en México son:

* Centro Histórico de Chetumal en Quintana Roo.

* La Chinesca en Mexicali en Baja California.

* Villa de Seris en Hermosillo en Sonora.

* El Barrio de Tlaxcala en San Luis Potosí.

* El Arbolito en Pachuca en Hidalgo.

* Barrio de San Pedro en Michoacán.

* Barrio de Jalatlaco en Oaxaca.

* El Santuario en Tixtla en Guerrero.

(Noticaribe)