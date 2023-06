Morena no está obligado a elegir al ganador de su encuesta como candidato presidencial, dice Monreal

ZACATECAS, MX.- Ricardo Monreal aseguró este viernes que Morena no está obligado a elegir al ganador de su encuesta interna como su candidato presidencial para el 2024, ya que no hay ninguna ley que lo establezca, publicó latinus.us.

“Jurídicamente, no es la ley, la ley electoral, no es una ley que diga ‘el que gane una encuesta va a ser esto’, no hay una ley jurídicamente, no hay una vinculación que te obligue a que sea así y políticamente sí”, dijo.

En conferencia de prensa durante su gira por su natal Zacatecas, Monreal afirmó que dicho acuerdo sólo está establecido en los lineamientos del Consejo Nacional de Morena, más no jurídicamente.

“Eso se acuerda en el Consejo Nacional y todos estamos en la idea de quien resulte ganador pueda representarnos en la sucesión”, indicó el senador con licencia.

Asimismo, señaló que ni él ni sus compañeros que están buscando ser los ganadores de la encuesta estén violando alguna ley electoral, ya que por lo que pelean es por la coordinación de los Comités de Defensa para la Transformación, no por la candidatura.

“Lo que en este proceso interno se va a definir es el coordinador o coordinadora de los Comités de Defensa para la Transformación es el cargo a que vamos, al que aspiramos y al que la encuesta seleccionará”, apuntó Monreal.

Ricardo Monreal también aseguró que actualmente la oposición lo que está haciendo es presentar diario quejas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre el proceso interno que lleva Morena, pero que ninguna va a pasar porque lo que se busca es una “posición del partido, no una posición externa”. (Fuente: latinus.us)