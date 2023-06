QUE AHORA SÍ SE VA EL FISCAL: Presenta Óscar Montes de Oca su renuncia a la Fiscalía General de Quintana Roo

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- A dos semanas que fuera considerado como rumor, este lunes, Oscar Montes de Oca entregó a la gobernadora, Mara Lezama, su renuncia al cargo de fiscal general del Estado “por motivos estrictamente personales”.

La renuncia ocurrió después de su participación en la conferencia habitual que realizan las autoridades de seguridad todos los lunes, y en momentos en que integrantes del colectivo Madres Buscadoras, acompañadas de familiares de los 43 de Ayotzinapa, bloquearon los acceso a la Fiscalía General del Estado, como acto de protesta, lo que derivó en un forcejeo con personal de ese organismo.

Cabe recordar que durante la conferencia de seguridad que se realizó en Tulum Oscar Montes manifestó que permanecería en el cargo hasta que se dieran las cosas, al salir al paso de lo que calificaron como rumor.

En la carta enviada a la Gobernadora, Mara Lezama, el ex funcionario se mostró parco y ceremonioso, sin dar más detalles ni resultados de su gestión.

En su documento, Oscar Montes señaló que “ha sido uno de los más altos honores como funcionario público, haber servido a la Ciudadanía Quintanarroense y a sus visitantes.

En este sentido, agradezco la confianza que depositó en mi persona, para sumarme a los

esfuerzos institucionales del Gobierno que usted encabeza.

“Tenga la certeza de que he cumplido con responsabilidad y ahínco en el desempeño de las funciones que me fueron encomendadas en el ámbito de la Procuración de Justicia,

tal y como lo demuestran los resultados contenidos en los informes anuales que he

presentado ante el H. Congreso y el Ejecutivo Estatal”, escribió.

Señaló que queda mucho por hacer “sé que con el alto compromiso que usted ha asumido en el marco del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, se logrará avanzar en los retos que se tienen por delante en coordinación con los demás poderes del Estado, en el ámbito de todos los sectores de la política pública, en particular,

en el acceso a la justicia para las victimas del delito, mujeres, niñas, niños y adolescentes,

grupos vulnerables, así como de las familias quintanarroenses.

Cuestionado hace siete días al respecto, el todavía fiscal solo comentó “todavía sigo en el cargo”, sin contestar a la pregunta de si pensaba renunciar.

De acuerdo a la constitución, ante la ausencia total del titular de la Fiscalía, el Congreso del Estado tiene 20 días naturales para integrar una lista de candidatos, para ser enviada al Ejecutivo, para que de allí salga una terna. Si no lo hace, el Ejecutivo enviará una terna al Legislativo, que deberá elegir al próximo fiscal, por un periodo de nueve años.

A la gobernadora le corresponde nombrar a un fiscal interino. (Noticaribe)