Fallece la actriz, conductora y periodista Talina Fernández, tenía 78 años

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La tarde de este 28 de junio se dio a conocer el fallecimiento de la actriz mexicana Talina Fernández a los 78 años tras ser hospitalizada de emergencia la mañana de este mismo miércoles. La conductora padecía leucemia, publicó El Financiero.

Su hijo Jorge ‘Coco’ Levy aseguró a los medios que se encontraban a las afueras del hospital (antes del anuncio de su fallecimiento) que Talina estaba ya muy grave de salud al momento de su internamiento, pues tenía leucemia.

“Tuvo una enfermedad que surgió muy rápido; no la esperábamos, no la veíamos venir, no supimos cómo degeneró tanto. Empezó siendo una debilidad hace un mes y de repente ya se tornó en una mielosis displásica y eso terminó siendo una leucemia que hizo que su sangre ya no funcionara”, señaló el productor, visiblemente afectado.

De acuerdo con el hijo de ‘La Dama del Buen Decir’ explicó que la enfermedad le provocaba fuertes dolores, los cuales buscaron controlar, aunque no se pudo y tuvieron que llevarla al hospital, mismo donde falleció horas después de ser internada.

¿Quién fue Talina Fernández?

Talina Fernández, cuyo apodo fue ‘La dama del buen decir’ por su forma de expresarse en los programas televisivos, nació en 1944 dentro de la Ciudad de México, y desde temprana edad se interesó por la industria del entretenimiento, misma en la que forjó más de 50 años de trayectoria.

Vivió un tiempo en Estados Unidos antes de regresar a México para estudiar en el Instituto Nacional de Cardiología, aunque no terminó su carrera en el área de salud, pues quiso dedicarse a la actuación.

Fue descubierta por el actor argentino Raúl Astor, quien la invitó a participar en el programa La Cosquilla (1970) mismo en el que debutó.

Dos años después, Fernández tuvo su debut como actriz en la pantalla chica con la telenovela de Las Gemelas (1972). Desde aquel momento, la popularidad de la actriz creció y comenzó aparecer en otras producciones como Mi pequeña soledad (1990), Tenías que ser tú (1992), entre otros.

A principios de los 2000, Talina Fernández pasó de la actuación a la conducción con el programa Hasta las mejores familias, producción en la que compartió créditos con Carmen Salinas. Dos años después, apareció en el show Nuestra Casa en compañía de su hija Mariana Levy, quien falleció en 2005.

En la actualidad Talina continuaba con sus labores dentro de la industria del entretenimiento, en 2020 se incorporó al programa Sale el Sol, pero dos años después abandonó el programa. También fue una de las concursantes de Master Chef México en 2020. Contaba con su propio canal de Youtube en el que compartía entrevistas y anécdotas sobre su vida personal. (Fuente: El Financiero)