Se deslinda ASUR de gresca entre ‘jaladoras’ de taxis piratas en aeropuerto

La administración aeroportuaria se deslindó de la gresca surgida entre dos trabajadoras de taxis clandestinos, el pasado lunes, misma que quedó grabada en un video que se compartió en redes sociales y que generó toda clase de comentarios que ponen en duda la seguridad del Aeropuerto Internacional de Cancún.

De acuerdo a Alejandro Rosel, vocero de Asur, empresa concesionaria del aeropuerto, este caso no es de su competencia, al tratarse de vendedoras de taxis “piratas” que operan fuera del aeropuerto. En este caso, es la Guardia Nacional (GN) quien debe poner orden, por ser los encargados de la seguridad.

“Tengo entendido que la GN le está dando seguimiento al asunto, pero desconozco más, pues al no ser trabajadoras formales del aeropuerto, no es nuestra responsabilidad; de hecho, no cuentan con los permisos que otorga Asur para que puedan operar”, explicó.

El vocero, recalcó que si las protagonistas de la pelea fueran trabajadoras formales, habrían sido sancionadas y se les habría retirado sus permisos de operación.

Cabe destacar que no es la primera vez que se registran enfrentamientos entre trabajadores del servicio terrestre por acaparar el pasaje, es más, algunos trabajadores incluso han burlado a la Guardia Nacional, cuando tratan de detenerlos.

Los videos de los enfrentamientos circulan en redes sociales, los cuales no solo afecta la imagen del aeropuerto, sino de la propia Guardia Nacional, ya que en los clips se puede observar cómo los involucrados escapan de las manos de las autoridades, quienes ni siquiera son capaces de esposarlos o someterlos. (Agencia SIM)