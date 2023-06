Protestan afuera de Quálitas, para exigir mayor indemnización por repartidor de Barcel muerto en accidente en Cancún

CANCÚN, MX.- Familiares y amigos de Artemio Castillo, quien murió el pasado 21 de junio al ser embestido mientras baja mercancía de la empresa Barcel donde trabajaba, realizaron hoy una manifestación para exigir justicia y una indemnización justa.

El grupo de 50 personas que acompañaron a la viuda de Artemio Castillo y a sus dos hijas, protestan frente a la empresa Qualitas, ubicada en avenida Labná, entre las avenidas Yaxchilán y Tulum.

Anayeli Cocom, viuda de la víctima, denunció que el joven de 21 años, que provocó el accidente, quedó en libertad a los tres días del percance y aseguró que las leyes son “injustas para su familia”.

“Esta libre el asesino de mi marido, desafortunadamente las leyes no lo metieron a la cárcel, porque fue un homicidio culposo y él solo pagará los daños, pero le quitó el padre a mis hijas”, expresó.

La viuda de “Temo”, como también era conocida la víctima, afirmó la aseguradora solo le están ofreciendo 400 mil pesos de indemnización, por lo que permanecerá en el lugar hasta ser entendida por algún directivo.

“Quiero que Qualitas me dé unan respuesta pronta, los del seguro, con quien tuve trato ayer, me comentaron que me darán una respuesta aproximadamente dentro de un mes, yo lo que quiero es terminar esto lo más pronto posible y que se pague lo justo”, expresó la viuda.

Comentó que el asesor de la aseguradora solo le ofreció un monto bajo, a lo cual se negó, pero le pidieron las nóminas de su esposo para cotizar y realizar los trámites, los cuales tardarán de tres a cuatro semanas.

Los participantes en la protesta portaron pancartas donde se lee “Justicia para Temo” y “Qualitas paga”, entre otras.

Debido a la presencia de los manifestantes, un carril de la avenida Labná fue cerrada a la circulación por parte de elementos de la Tránsito. Esto rápidamente generó un fuerte embotellamiento. (Agencia SIM)