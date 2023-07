Restringen militares uso de agua a comunidades indígenas en la Península de Yucatán

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Habitantes de comunidades indígenas de la Península de Yucatán denuncian que actualmente elementos de la Guardia Nacional custodian los pozos de donde extraían agua de manera comunitaria.

En Xpujil uno de los problemas que atraviesan las personas que habitan en la zona es la escasez de agua porque a pesar de pertenecer a Calakmul en donde hay selva alta, el problema es que por el tipo de suelo el líquido no se retiene.

Romel González Díaz, coordinador de Democracia del Buen Vivir del Consejo Regional Regional Indígena y Popular de Xpujil mencionó que hay otra zona en la que igual es posible capturar agua, pero es más pesada, por lo que no tiene tanto uso humano.

“El agua de ahí tiene mucho yeso, es muy pesada, así que de forma general el agua que usamos es la que captamos de la lluvia”, mencionó.

De manera general esta comunidad cuenta con un acueducto que extrae agua de una de las lagunas más cercanas para que las y los habitantes cuenten con el servicio de agua.

“Hay zonas de bombeo y con equipos tipo cárcamo desde donde se envía agua a otros lugares”, agregó.

Antes de las construcciones del Tren Maya, habitantes de la comunidad eran quienes custodiaban estas áreas, pero desde entonces son elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano quienes se encargan de su vigilancia.

“Desde que esto pasa, los militares no nos dejan usar libremente nuestra agua, no podemos acercarnos, no podemos usar como antes nuestro recurso”, indicó.

Una razón más por la cual esta situación les inconforma es porque ahora notan que el agua es conducida a los hoteles en construcción cerca de Calakmul y que forman parte del proyecto en torno al Tren Maya.

“Ahora toda el agua que venía hacia Xpujil se desvía hacia los hoteles, hoteles cuidados por militares también. Vemos que tenemos un Gobierno Federal que le genera patrimonio al Ejército”, agregó.

Esta situación ha orillado a que las personas tengan que organizarse para comprar pipas de agua de forma periódica, las cuales les duran dependiendo el número de integrantes de las familias. (Noticaribe)