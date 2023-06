VIRTUAL DESPEDIDA AL RECTOR CON MANIFESTACIÓN: Sindicalizados de la Uaqroo realizan marcha simultánea en tres municipios para exigir el pago del aumento salarial y aprobación del reglamento del personal administrativo al grito de “López Mena miente”

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – En medio del proceso de renovación en la rectoría de la Universidad Autónoma de Quintana Roo (Uaqroo), de manera simultánea, trabajadores sindicalizados de Chetumal, Cozumel y Paya del Carmen realizaron una marcha de protesta para exigir el pago de incremento salarial, la firma del Contrato Colectivo de Trabajo y la aprobación del Reglamento del Personal administrativo.

Mario Vargas Paredes, secretario general del Sindicato, dijo que están pidiendo un aumento del 4 por ciento salarial ya pactado con las autoridades universitarias salientes pero que no han cumplido con su palabra.

En el caso del Reglamento de Personal Administrativo, el cual está listo desde el año 2020 antes de la pandemia no se ha firmado y se corte el riesgo que las autoridades universitarias salientes puedan dejar una lista de empleados en Nómina tal y como lo hizo en su momento el ex rector Ángel Rivero Paloma, actual secretario particular de la gobernadora, Mara Lezama.

Anticipó que una comisión viajará a la ciudad de México para entregar sendos documentos a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que es la única universidad del país que no ha cumplido con los tres puntos.

Vargas Paredes afirmó que “no podemos confiar en la palabra que no ha sido honrada y se ha negado sistemáticamente a pagar el incremento del 4 por ciento”.

Asimismo hizo un llamado al presidente del Consejo Universitario de la Uaqroo a que convoque a sus integrantes para atender y aprobar los puntos solicitados por el Sindicato. (Noticaribe)