Alejandro Moreno asegura que en el PRI no hay cabida para el chantaje ni para intocables, tras renuncia de senadores

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Tras la renuncia de cuatro senadores y senadoras al Partido Revolucionario Institucional (PRI), incluyendo al ex gobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong; el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que quienes se van hoy de ese instituto político solamente buscan cargos públicos “sin despeinarse”, publicó aristeguinoticias.com.

Por separado, el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, también minimizó la salida de cuatro integrantes de su fracción parlamentaria que pasará de 13 senadores a solamente 7.

Añorve Baños afirmó que la renuncia al PRI de dos senadores y dos senadoras “es la decisión correcta” sí quienes se van solo buscaban “posiciones o candidaturas fáciles”, es decir, sin trabajar con los priistas de base y sin dar la batalla “cuerpo a cuerpo” frente a los enviados del gobierno federal en campo.

Este lunes, bajo la cabeza de Osorio Chong renunciaron al PRI el ex gobernador del Estado de México y actual senador por esa entidad, Eruviel Ávila Villegas, Claudia Ruiz Massieu y Nuvia Mayorga, argumentando fuertes diferencias con la dirigencia encabezada por Alejandro Moreno, ‘Alito”.

En respuesta, el líder priista dijo que se van del PRI quienes ‘chantajeaban’ al partido y nunca trabajaban con la militancia, destacando que en tricolor se acabaron “los militantes de primera y de segunda”.

Agregó que en su partido ya no caben los intocables y que ahora las riendas del PRI las llevan sus militantes, es decir, de quienes dan la batalla en las calles.

“El PRI no volverá a ser de quienes solo buscan el cargo, se sienten intocables y se resguardan tras un escritorio o un teléfono celular sin despeinarse. Nuestro partido es de militantes de a pie que están bajo la lluvia y bajo el sol, que dan la batalla en el territorio y que lo defienden en lo público y en lo privado”, sentenció Alejandro Moreno.

Por lo que se refiere al coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, dijo que quienes renuncian al partido “toman el camino fácil” cuando es momento de dar “batallas cuerpo a cuerpo”, de defender ideologías y de construir acuerdos.

Agregó que ante la posibilidad de que haya priistas que solo buscan posiciones o candidaturas, lo correcto es que busquen fuera del tricolor, ya que el PRI está dando pasos hacia adelante.

“Los que no lo entienden así buscan otro camino, una salida fácil: renunciar a su militancia, intentando hallar en otros espacios lo que hoy aquí no encuentran: puestos, posiciones, candidaturas, sin trabajo con los priistas. Si lo que buscan son posiciones o candidaturas fáciles, hicieron lo correcto, aquí eso no hay, que las busquen en otro lado”, reviró Manuel Añorve. (Fuente: aristeguinoticias.com)