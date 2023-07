XÓCHITL GÁLVEZ YA SE VIO: Tras ser ‘destapada’ por AMLO, la panista asegura que recibirá la banda presidencial ‘con una sonrisa’

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La senadora y aspirante a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) después de que el mandatario mexicano asegurara en su conferencia mañanera que era la elegida por Claudio X. González y la “oligarquía” para competir por la oposición en el 2024, publicó publimetro.com.mx.

Gálvez compartió un video en redes sociales en el que señaló que López Obrador no puede concebir que una candidata mujer alcance dicha posición por méritos propios, por lo que calificó al mandatario mexicano como un “machista”.

Señor Presidente, así como yo, hay millones de mexicanas que sin la ayuda de nadie luchan por lo que creen y salen adelante. A mí nadie me ha regalado nada y le pido una cosa: respéteme que usted será quien me entregue la banda presidencial. #XóchitlVa pic.twitter.com/1MPgekJEK6 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) July 3, 2023

“Señor presidente, usted dice que fulano o zutano me van a poner de candidata porque usted no concibe que una mujer fuerte y capaz pueda ganarse por sí misma una posición en la política. Usted no puede imaginar que una mujer obtenga una candidatura por méritos propios porque usted, señor presidente, es un machista”.

La panista indicó que López Obrador solo respeta a las mujeres que impone e indicó que los machos se asustan con las mujeres inteligentes e independientes.

“En mi vida nadie me ha regalado nada, y de usted solo quiero una cosa, que me respete”, explicó.

Su mensaje lo concluyó al asegurar que recibirá por parte del mandatario mexicano la banda presidencial, pues ha asegurado que ganará las elecciones presidenciales.

“Usted me va a entregar la banda presidencial y yo se la voy a recibir con una amplia sonrisa”. (Fuente: publimetro.com.mx)