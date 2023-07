Quadri se registra como aspirante a dirigir el ‘Frente Amplio por México’ pese a sanción por violencia política contra las mujeres en razón de género

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El diputado federal del PAN, Gabriel Quadri, se presentó a la sede de Acción Nacional para registrarse como aspirante al cargo de responsable nacional para la construcción del Frente Amplio por México, considerada como la antesala de la candidatura presidencial de “Va por México”, publicó politico.mx.

El experto en materia ambiental tuvo que aclarar que sus aspiraciones no están imposibilitadas, como varios medios de comunicación habían especulado, pues se tenía entendido que todos los aspirantes de la oposición debían presentar un registro de cumplimiento de 3 de 3 contra la violencia.

Está cuestión, técnicamente, Quadri no la cumple, pues el pasado 14 de diciembre de 2022, el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó una resolución emitida por la Sala Regional Especializada para inscribir al diputado panista en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, por un plazo de dos años con nueve meses.

Sin embargo, Quadri de la Torre argumenta que el artículo 38 constitucional le permite participar en el proceso interno del bloque opositor, pues asegura que este artículo explica que “solamente se le puede impedir a alguien presentarse a ser candidato” si esta persona es señalado por ostentar una sentencia penal por la comisión de un delito en materia sexual. Ante esta situación, aseguró que él no tienen ninguna sentencia penal, pues recordó que él solamente “criticó una ideología”, siendo esta ideología de transgénero.

“Por supuesto que la traigo, y cumplo perfectamente con ello. El artículo 38 constitucional es muy claro al respecto, solamente se le puede impedir a alguien presentarse a ser candidato, o digamos, eliminar sus derechos políticos, mediante sentencia penal firme por la comisión de un delito en materia sexual o contra las mujeres. Yo no he sido sancionado, yo no cometí ningún delito. Lo único que hice yo fue criticar una ideología, la ideología transgénero, y de defender a los niños y a las mujeres de México. Fue lo único que yo hice. El Tribunal dejó claramente asentado en su resolución que no pierdo mis derechos políticos, nada se puede interponer o puede ir en contra de lo que dice el artículo 38 constitucional. Nadie me puede despojar, insisto, nadie me puede despojar de mis derechos políticos, y legal y constitucionalmente, no tengo ningún impedimento para registrarse y eventualmente, ser candidato”, declaró.

Finalmente, Gabriel Quadri celebró que “Va por México” ya haya iniciado con el proceso interno para elegir al próximo candidato o candidata presidencial, pues considera que es de gran importancia que la oposición determine el perfile rumbo al 2024. (Fuente: politico.mx)