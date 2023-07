VERACRUZ | Padres del presunto feminicida de Monserrat Bendimes abandonan la cárcel

VERACRUZ, MX.- Jorge Ignacio “N” y Diana Elizabeth “N”, padres de Marlon “N”, presunto feminicida de Monserrat Bendimes Roldán, salieron de prisión después de 50 días de que fueran liberados mediante un amparo y nuevamente detenidos e imputados por el delito de omisión de auxilio de la víctima, publicó Milenio.

El juez de control concedió suspensión condicional del proceso, mismo que seguirán en libertad. No obstante, se les impusieron condiciones que, de no ser cumplidas, generarán la revocación del fallo dando continuidad al proceso.

En comunicado, la Fiscalía General del Estado de Veracruz indicó que en relación al proceso que se sigue a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, en contra de Jorge Ignacio “N” y Diana Elizabeth “N”, por el presunto delito de omisión de auxilio en agravio de Monserrat Bendimes Roldán, “en audiencia solicitada por los imputados, el juez de control concedió suspensión condicional del proceso, imponiendo condiciones que, de no ser observadas, generarán la revocación de la misma, dando continuidad al proceso”.

Jorge Ignacio “N” y Diana Elizabeth “N” deberán someterse a las condiciones dentro del proceso penal 289/2023, tales como residir en un lugar determinado, abstenerse de consumir drogas debiendo de entregar de forma mensual los estudios correspondientes a la Unidad De Medidas Cautelares.

Además de someterse a tratamiento psicológico, firmar cada 15 días en la Unidad De Medidas Cautelares, no poseer armas, abstenerse de viajar al extranjero debiendo de entregar el pasaporte y visa.

También deben dejar de frecuentar o acercarse al domicilio del ofendido por el término de 2 años y pagar 100 mil pesos por reparación del daño.

El pasado 14 de abril de este año, los padres de Marlon “N”, quien en abril de 2021 golpeó a su novia Montserrat en su casa del fraccionamiento Casas Tamsa de Boca del Río, causando su muerte días después, habían sido liberados y abandonarían las cárceles donde se encontraban, toda vez que el juez federal José Loranca Luna, ordenó al juez de control Óscar Hernández Carmona, no vincularlos a proceso, por la falta de pruebas que corroboraran su participación en el feminicidio de la víctima.

La pareja había sido detenida en noviembre del 2021 por su presunta complicidad en el feminicidio de la joven universitaria.

El 3 de junio de 2022 Marlon “N” se entregó tras haber ofrecido en video hacerlo a cambio de que liberaran a sus padres. El 14 de abril pasado Jorge “N y Diana “N” apenas dejarían la cárcel, cuando fueron reprehendidos nuevamente, por el delito de omisión de auxilio. La audiencia de imputación se llevó a cabo de inmediato y quedaron vinculados a proceso.

En aquella ocasión, Víctor Bendimes, padre de la víctima, lamentó que el juez federal considerara que no existían los elementos para ratificar la vinculación a proceso, cuando Diana “N” y Jorge “N”, fueron quienes sacaron a su hija de su casa para llevarla al hospital, sin pedir apoyo de ambulancia. Consideró que esa liberación era un acto evidente de corrupción.

“Es espeluznante cómo se maneja esta Juez federal que dejó a estas dos personas en libertad cuando participaron directa e indirectamente en el feminicidio de mi hija. Para el juez federal no hay participación de ellos, ellos se metieron a mi casa, ellos sacaron a mi hija indebidamente, ellos no llamaron a la ambulancia para mover a mi hija, ellos tardaron más de una hora en llevar a mi hija al hospital, esos minutos en esta situación tan grave son de vida y muerte y eso pasó a mi hija por no ser atendida oportunamente”, acusó en abril pasado.

También el gobierno estatal arremetió contra el juez federal que concedió el amparo. (Fuente: Milenio)