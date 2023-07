CREEL SECA SU LLANTO: Reta a Morena a que lo remueva de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, aseguró que no abandonará su cargo y retó al Movimiento de Regeneración Nacional y a sus aliados a que lo remuevan, publicó aristeguinoticias.com.

Así respondió el legislador a la exigencia del partido guinda, que en voz de su secretaria general, Citlalli Hernández, dijo que no se va a permitir que Creel utilice su cargo para “fines personales”, por lo que lo emplazó a renunciar o de lo contrario Morena ejercerá su mayoría parlamentaria.

Esto, luego de que este martes el diputado se registró en el proceso interno de la oposición para buscar la candidatura presidencial en 2024.

Creel Miranda aseguró que Morena y sus aliados no tienen los votos suficientes para removerlo y dijo que llegó al cargo mediante el voto unánime de los diputados.

“Reto a Citlalli y a Morena en su conjunto, así como a toda la coalición que representa, a que me remuevan. No tienen los votos, no tienen la autoridad moral”, apuntó.

Señaló que lo quieren remover por las acciones que ha emprendido como presidente de la Cámara de Diputadas, como la controversia constitucional interpuesta para invalidar el decreto que considera las obras del gobierno federal como de seguridad nacional.

“No quiere rendir cuentas sobre lo que ha gastado”, dijo. Además, mencionó que este martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó su petición de que se diera atención a la controversia interpuesta para frenar la parálisis del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que no cuenta con el quórum legal requerido para operar.

“Por unanimidad, la SCJN atendió mi derecho constitucional, que es único y exclusivo del Presidente de la Cámara de Diputados, y le dijo a Loretta Ortiz, ponente de esa controversia: ‘Tienes 10 días para presentarlo al Pleno y para resolver lo del INAI’. ¿Por qué? Porque el INAI tiene una función constitucional de transparencia, -artículo sexto de la Constitución- que no se puede jugar ni pisotear”, enfatizó.

AMLO se traicionó a sí mismo

Sobre los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que Creel está enojado porque anunció que Xóchitl Gálvez será la abanderada presidencial de la oposición, el legislador calificó al mandatario como “el oligarca mayor” del país.

Dijo que es quien concentra todo el poder y que a sus iniciativas no se les mueve “ni una coma”.

“Es el que oprime al Poder Judicial, es el que avasalla todos los movimientos sociales, incluyendo el de las mujeres. Es el que acalla a los periodistas, es el que te ataca a ti [refiriéndose a Carmen Aristegui], es el que ataca a todos nosotros todos los días”, comentó.

Creel señaló que con sus “pueriles” y “absurdas” afirmaciones busca dividir al movimiento opositor. “Sus insultos se resbalan. Somos espejo y se refleja él”.

“Es un traidor a él mismo, que es lo peor. Porque no hay peor cuestión que traicionarse a sí mismo en sus principios y sus valores”, apuntó sobre el cambio entre el López Obrador de 1994, que luchó contra la hegemonía presidencial, y el actual que nombra “corcholatas” a cinco seres humanos y decide por “dedazo”.

Remarcó que no permitirá que López Obrador destruya los logros conseguidos durante varias décadas. “Voy a estar enfrente como general, encabezando un movimiento del Frente Amplio, o como soldado me van a ver dando la lucha”.

Ejército debe regresar a sus funciones constitucionales

En torno a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, dijo que los militares tienen que cumplir con sus funciones de garantizar la seguridad nacional y de preservar la integridad territorial.

En ese sentido, calificó el debate sobre si deben regresar o no a los cuarteles como “pendejadas”.

Se refirió a lo que ocurre en Michoacán y a las denuncias del obispo de Apatzingán, Cristóbal Ascencio García, sobre la presencia de grupos criminales en la entidad.

“Si una parte del territorio está controlada por una entidad paraestatal como el crimen organizado, el Ejército tiene inmediatamente que restablecer el orden constitucional; o sea, no es una cuestión de que si quiere, que si no. Su función no es la persecución de los criminales a diestra y siniestra de manera indiscriminada. Su función no es ser el primer respondiente, no es para el crimen de calle, su función es la complementariedad como se hace en todos los países civilizados y que combaten adecuadamente el crimen organizado”, señaló.

En ese sentido, comentó que se debe de hacer de manera complementaria, bajo mando civil y mediante protocolos de fuerzas especiales, con una regulación estricta y fiscalizada.

“No es que regresen a los cuarteles, es que regresen a sus funciones constitucionales”, precisó. (Fuente: aristeguinoticias.com)