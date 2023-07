‘NI LA BURLA PERDONAN’: Monreal rechaza ser la ‘corcholata’ que más gasta…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El exsenador Ricardo Monreal negó este miércoles 5 de julio que fuera la ‘corcholata’ de Morena que gastara más en sus giras informativas, publicó El Financiero.

Monreal aseguró que es el único de los aspirantes de Morena que no ha gastado presupuesto en publicidad, luego de que un ejercicio revelara que Adán Augusto y Sheinbaum son los que más anuncios en las calles tienen pintados.

“Mario dice que yo soy el que ha gastado más, ya dije ni la burla perdona, lo que debería hacer el partido es regular eso, primero porque está prohibido, segundo porque eso genera una inequidad y genera una actitud desigual”, sostuvo.

Ante esto, el legislador explicó que no va a presentar ningún tipo de denuncia, ya que, dijo, es más fuerte su sentimiento de unidad, pero añadió que el partido debería de regular y no estar en omisión porque la propaganda de las ‘corcholatas’ es evidente.

“Yo decidí participar y voy a honrar mi palabra en el sentido de no ofender y respetar los resultados y de esperar las 5 encuestas que hemos acordado”, añadió.

Además, el exsenador confesó que durante su proceso para contender por la candidatura de Morena se ha sentido “excluido, no mencionado, incluso hostilizado en mi propio partido, ahora sería demasiado contraproducente decir no acepto, no acepto ser incluido, no acepto caminar”.

Pese a las declaraciones, afirmó que para él ha sido un honor participar porque “vengo de atrás”, aunque la lejanía con el presidente es un factor que le ha pegado: “Estoy muy tranquilo, gozando este proceso interno y honrando mi palabra”.

En caso de perder la candidatura de Morena, Monreal anticipó que no va a regresar en septiembre al Senado, por lo que prefiere continuar en la UNAM y seguir impartiendo sus clases.

Monreal, una de las ‘corcholatas’ que más gasta en giras

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, informó este martes sobre los gastos que han hecho las ‘corcholatas’ de Morena durante las primeras semanas de la gira informativa.

Los gastos totales presentados cubren el periodo del 19 de junio al 2 de julio, de acuerdo con el dirigente.

Los gastos representan los boletos de avión, facturas de renta de sillas, audio, templete y otras cosas para logística de eventos.

En el caso del senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila, ha hecho un gasto total al 2 de julio de 916 mil 376.11 pesos, según el reporte.

Los gastos han estado divididos así: 780 mil 469.77 en logística; 88 mil 338.72 en transporte; 17 mil 385.79 en hospedaje; 30 mil 181.83 en viáticos. (Fuente: El Financiero)