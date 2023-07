Medios detonan ‘amarillismo’ para beneficiar a Xóchitl Gálvez, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó prácticas de amarillismo para generar la percepción de violencia e inseguridad. Esto como parte de la campaña mediática emprendida para favorecer a Xóchitl Gálvez, a quien señala de haber sido seleccionada como la candidata presidencial del bloque opositor, publicó reporteindigo.com.

Durante su conferencia mañanera de este jueves desde Palacio Nacional, López Obrador dio a conocer que ayer se registraron 63 homicidios en el país. Mientras que el 60 por ciento de los cometidos se concentraron en Guanajuato, Michoacán, el Estado de México y Guerrero, en la mitad de las entidades de la República no hubo delitos de este tipo.

“Sin embargo, la percepción puede ser otra por amarillismo en los medios con propósitos politiqueros“, dijo respecto a la cobertura mediática por el asesinato en Metro Bellas Artes. Acusando que “si no logran inflar el globo, si no logran que emprenda el vuelo la señora Xóchitl, ¿qué van a hacer? Se van a poner más rudos”.

Esto si bien reconoció que la tendencia a la baja en los homicidios dolosos que se venía presentando durante los últimos meses “se nos estancó” en junio. Pero celebró que, durante esta primera semana de julio, se han registrado indicadores de que este mes se podría reanudar la reducción en cuanto a estos crímenes.

“Hay veces que no hay homicidios, pero de repente hay uno y lo aprovechan. La sensación que se tiene es que hay mucha violencia, aunque el resultado no sea el que se apegue a la realidad, no sea exacto”, insistió respecto a estos motivos políticos. Recordando que vivió campañas similares cuando fue jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Al ser cuestionado sobre si planteó el tema de esta estrategia mediática durante su reunión de ayer con Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa, el primer mandatario se limitó a responder que “no, son libres. Pero no dejan de estar creando imágenes contrarias al Gobierno. Los expertos, los analistas”. (Fuente: reporteindigo.com)