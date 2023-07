CON EL PRIAN, NI A LA ESQUINA: Samuel García descarta alianza con partidos dedicados a la transa…

NUEVO LEÓN, MX.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, afirmó este viernes que “no hay forma de que él pueda avalar una alianza con el PRI y el PAN” rumbo a la elección presidencial del 2024, publicó latinus.us.

La declaración de Samuel García se dio un día después de que el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Clemente Castañeda, asegurara que su partido se puede unir al Frente Amplio por México si Xóchitl Gálvez es elegida como su candidata presidencial.

“Respeto mucho a Clemente (Castañeada), (pero) yo no sé a quién se le ocurre ir con el PRI y el PAN, son nuestros enemigos, vean aquí a Nuevo León. No hay un día en que esos partidos no se dediquen a corromper, están llenos de transas, de robos”, dijo.

Samuel García señaló que dicha alianza no se puede llevar a cabo cuando el PRI y el PAN tienen cooptado a distintos órganos del Estado para trabajar contra de su gobierno.

“Yo le pregunto a Nuevo León, ¿qué opinan ustedes? Ahorita con ellos en contra, con el Congreso en contra, con la Fiscalía en contra, con el Poder Judicial en contra, con todo eso en contra del PRIAN, miren como vamos, con todo y ellos, imagínense como nos iría el día que saquemos a la vieja política”, apuntó.

“Que me pregunten a mí Samuel García que qué opino de ir con el PRIAN: ni a la esquina, subrayado, en bold y en itálicas. No hay manera de que convivamos con esa vieja política que le ha hecho un daño terrible a Nuevo León y al país, al menos yo Samuel, no hay manera”, dijo el mandatario estatal.

A este rechazo de unirse al Frente Amplio por México también se sumó el de Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, quien dijo que esta opción está fuera de toda discusión.

“En Movimiento Ciudadano siempre hemos estado abiertos al debate. Lo que está fuera de toda discusión es que con el PRI ni a la esquina. Y con el ‘Titanic’ de la alianza tampoco”, escribió Delgado en un mensaje publicado en redes sociales.

Ayer, Clemente Castañeda afirmó en entrevista para el programa “Tela de Juicio” en Radiorama de Occidente, que si la legisladora panista se convierte en la candidata presidencial de la alianza opositora, su partido tendría “que discutir con mucha más amplitud las posibilidades y las alternativas que tiene”.

“Xóchitl como candidata va a representar una alternativa muy importante, la cual Movimiento Ciudadano tendría que discutir en otros términos”, expresó Castañeda.

Por su parte, la senadora Xóchitl Gálvez expresó su deseo de que Movimiento Ciudadano se sume al Frente Amplio por México y aseguró que la declaración de Clemente es positiva. (Fuente: latinus.us)