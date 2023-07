DENUNCIA ‘CANTIDAD INUSITADA’ DE BARDAS Y ESPECTACULARES CON PROPAGANDA: Pide Ricardo Monreal, desde Cancún, mesura a ‘corcholatas’ 

En conferencia de prensa celebrada hoy en Cancún, el senador con licencia refirió que ha tenido conocimiento de “una cantidad inusitada” de bardas que buscan promocionar imagen de otros aspirantes, sobre todo de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López Hernández.

“Eso es a lo que me refiero, para regular la publicidad, y creo que es un llamado atento a todos los aspirantes: autocontenerse, y a ordenar que el exceso no sea una de nuestras características”, añadió.

En ese tenor, el exsenador mencionó que en Quintana Roo y otras partes del país la población y los medios no verán “una sola barda” a su favor.

Comentó que sólo en Zacatecas, su estado natal, “hay algunas bardas y un espectacular con mi nombre”.

“Pero es mi estado natal, se entiende, aunque incluso esas hay que quitarlas, porque fueron puestas sin mi autorización”, recalcó.

Por último, al referirse a las recientes declaraciones que hizo Gerardo Fernández Noroña, al señalar en Cancún que apoyará al aspirante que resulte ganador, aunque no haya “piso parejo”, Ricardo Monreal indicó que él se encuentra en la misma posición.

“Yo no apoyaré al candidato de otro partido, si los resultados no me favorecen”, agregó, finalmente. (Agencia SIM)

Al señalar que no hay “ni una sola barda” con su nombre en todo Quintana Roo, Ricardo Monreal, aspirante a la presidencia de la República, hizo un llamado al resto de las “corcholatas”, para que actúen con mesura para promocionar su proyecto, rumbo a la candidatura de la alianza que encabezará Morena en 2024.