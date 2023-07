PERO NO HAY DADOS CARGADOS: Diputados de Morena respaldan la designación de Raciel López como Fiscal interino, pero la comisión especial seguirá con el proceso de designación

No cumplir con el proceso de designación sería faltarle el respeto a los demás aspirantes y a quienes los postularon, dice Humberto Aldana.

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Tras manifestar el respaldo del partido Morena a la designación de Raciel López Salazar como interno de la Fiscalía General del Estado, el diputado Humberto Aldana Navarro, presidente de la comisión especial para la designación del nuevo titular aseguró que esto no significa que haya dados cargados “porque estaríamos faltando el respeto a todos los postulantes y a los organismos que los postularon”.

Luego que dieran a conocer el nombre de los cinco hombres y una mujer aspirantes al cargo de fiscal general del Estado, Aldana Navarro explicó que el apoyo manifestado por el gobierno del Estado, a través del coordinador del gabinete de seguridad, José de la Peña Ruiz de Chávez, a López Salazar fue en su calidad de fiscal interno.

Hubieran hecho mal no manifestarle su apoyo a quien designó la gobernadora Mara Lezama, señaló.

Asimismo, tal y como lo señalara el coordinador del gabinete de seguridad, manifestó desconocer la existencia de carpetas de investigación contra López Salazar “si ellos afirman que no existe pues puede que no exista pero eso no significa nada”.

Ratificó que como fuerza política de la que emana la gobernadora también respaldan la designación de López Salazar como Fiscal interino “y sabemos que lo hizo por tratarse del mejor perfil para el cargo”.

Aldana Navarro manifestó que el poder legislativo continuará con el proceso de selección del Fiscal general del Estado y a más tardar el 14 d e julio entregarán la terna de los mejores perfiles y la gobernadora dispone de diez días naturales para designar al nuevo titular en un período extraordinario.

Aldana Navarro afirmó que desconocen cualquier vinculación del fiscal interno con el partido Verde Ecologista de México. (Noticaribe)