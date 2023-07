Presentan torneo internacional de básquetbol para los festejos del 30 aniversario del municipio de Solidaridad

PLAYA DEL CARMEN, MX.- En el marco de la celebración del 30 aniversario del Municipio de Solidaridad fue presentado el CBL Preseason Tournament by Playa del Carmen, en el que tres equipos estadounidenses y tres quintanarroenses participarán el sábado 22 y el domingo 23 de julio en el renovado gimnasio Poliforum, ubicado en la colonia Ejidal, esto fue dado a conocer en rueda de prensa que se realizó en la unidad deportiva Playa del Carmen.

El Lic. Amador Gutiérrez Guigui, director general del Instituto del Deporte Municipal de Solidaridad, en representación de la edil Lili Campos, encabezó el encuentro con los medios de comunicación, acompañado por Liza Vera, representante de la Caribbean Basketball League (CBL), el LEF. Alejandro Tun, director deportivo del IDM, Edwin “Pajarito” Sánchez, coach de los Dorados de Playa del Carmen, Marisol López, del equipo Vikingos y Francisco Manzanero, en representación de los árbitros de básquetbol.

Amador Gutiérrez señaló que el torneo será de gran nivel, ya que los equipos estadounidenses exigirán a los locales en la duela, el roce internacional ayudará al desarrollo de los jugadores quintanarroenses, el fomento del turismo deportivo coloca a Solidaridad una vez como el destino favorito y sin duda alguna la afición al deporte ráfaga disfrutará de grandes duelos y pidió que asistan a apoyar sobre todo a los equipos playenses, la entrada será gratuita, agradeció a los organizadores del torneo por pensar en el municipio como sede de tan importante torneo.

Liza Vera, comentó que el comité organizador agradece a las autoridades del municipio por las facilidades dadas para poder realizar el torneo en Playa del Carmen, el Poliforum sin duda alguna será una gran sede, por lo que están seguros que será un éxito, compartió que los equipos que vendrán participan en The Basketball League (TBL), que es una joven liga profesional con un importante alcance territorial en los Estados Unidos, el equipo Oklahoma Outlaws fue campeón en el 2021 y en la temporada que recién terminó disputaron las finales, Oklahoma Panters y OnPoint Hoops complementan la lista de equipos estadounidenses.

Los equipos mexicanos serán: Dorados de Playa del Carmen, actuales campeones del basquetbol estatal, Vikingos de Playa del Carmen y Guerreros de Quintana Roo, los representantes de los equipos expresaron que será un gran reto, pero también una excelente oportunidad de aprendizaje, el enfrentar a equipos de gran nivel permitirá elevar la competitividad en la zona, por lo que se manifestaron estar listos para encarar el torneo.

Los partidos iniciarán el sábado a las 9am con el duelo entre Dorados y Oklahoma Panters, a las 10:30am Guerreros vs Oklahoma Outlaws, al medio día Vikingos vs OnPoint Hoops, luego habrá un receso y por la tarde se reanuda a las 6pm con el partido Vikingos PYc vs Guerreros Q. Roo, a las 7:30pm Dorados PYC vs OnPoint Hoops y a las 9pm Oklahoma Panthers vs Oklahoma Outlaws, para el domingo serán tres partidos, a las 11am por el quinto lugar, a la 1pm por el tercer lugar y a las 3pm la gran final. (Fuente: Ayuntamiento de Solidaridad)