YA “ES MUY OBVIO” QUE ESTÁ TODO DECIDIDO: Los dados están cargados hacia el Fiscal interino, asegura aspirante al cargo

CHETUMAL, MX.- En el proceso de elección para un nuevo titular de la Fiscalía General del Estado, “los dados no solo están cargados, sino que están súper cargados en favor del interino (Raciel López Salazar), opinó hoy David Álvarez Cervera, quien también fue inscrito para este cargo.

En entrevista, el abogado comentó que ya es “muy obvio” que está todo decidido de antemano y que será Raciel López Salazar quien sea electo como nuevo fiscal, a pesar de la actual simulación, en que se pasa por un proceso de selección.

En su caso, señaló que, al igual que la vez anterior, decidió participar, para poder ver y decir de primera mano lo que ocurre en este organismo.

Señaló que la vez pasada fueron 16 los aspirantes, en tanto que esta vez solo hay seis, pues “es obvio lo que está pasando” y que el interino ya está “moviendo los hilos” al interior de la Fiscalía, con renuncias y amenazas de despidos, pues ya en realidad ocupa el cargo como titular.

Aunque fiscales vengan y se vayan, añadió, este organismo hace décadas que no está en buenas condiciones, ya que no trabajan, no conocen de derecho, están sobrecargados y encima, abunda la corrupción.

Se espera que este viernes sesione la Comisión Especial del Congreso del Estado, encargada de este proceso de selección, para determinar cuántos de los seis inscritos cumplen los requisitos legales y de la convocatoria.

Los expedientes de quienes pasen este “filtro” serán enviados al Ejecutivo, para que la gobernadora devuelva una terna, en un plazo de 10 días, para que el pleno de la XVII Legislatura elija al próximo fiscal. (Agencia SIM)