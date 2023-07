“HA FALTADO MUCHA SENSIBILIDAD”: Busca IMSS ‘tapar el pozo’, tras muerte de niña en elevador, acusa Eduardo Galaviz 

Esto lo afirmó Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, al señalar, en entrevista, que el IMSS también tiene responsabilidad en esta tragedia, al no realizar un debido seguimiento a los elevadores.

“Después de esto, van a salir, o ya están saliendo, que los elevadores se compraron a un costo excesivo, que fallaban; pero ¿en qué momento se dijo, en qué momento se dio la supervisión de la empresa? Una serie de cosas que ahora sí, desafortunadamente, es como el viejo refrán ‘ahogado el niño, quieren tapar el pozo'”, destacó.

En ese sentido, al hacer referencia a Zoé Robledo, director general del IMSS, quien es señalado de buscar la gubernatura de Chiapas, Galaviz Ibarra resaltó que muchos funcionarios están más preocupados en su “carrera política” que en mejorar las instalaciones de los edificios de las dependencias que están a su cargo.

“Zoé Robledo va a decir ‘¿cómo me va a faltar eso a mí, eso que pasó allá en Quintana Roo, en donde yo no tuve nada que ver?’. Eso no es así. Ha faltado mucha sensibilidad”, añadió, finalmente. (Agencia SIM)

