LE MUEVEN EL TAPETE A LA ALCALDESA: Inconforma a Yensunni Martínez revocación de fallo contra Luis Gamero

CHETUMAL, MX.- El fallo emitido ayer por el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), en favor del ex candidato a la presidencia municipal de Othón P. Blanco, Luis Gamero, quien ahora queda libre para contender por algún cargo de elección popular, inconformó hoy a la actual edil chetumaleña, Yensunni Martínez Hernández, quien calificó esta determinación como un retroceso en cuanto a políticas en favor de la mujer.

Cabe destacar que la hoy alcaldesa denunció a Luis Gamero por violencia política de género, cuando ella era candidata a síndico, luego que él la presionara para que renunciara. Gamero fue inhabilitado y retirado de la competencia y ella ocupó su lugar en la planilla.

En entrevista hoy, Yensunni Martínez señaló que su compañero de Morena tiene derecho a defender lo que crea pertinente, sin embargo, añadió, “aquí los que deberían de analizar son los que tomaron esta determinación”.

En ese tenor, Martínez Hernández comentó que su sentimiento al respecto de este fallo es que las autoridades juridiccionales no aplican las leyes a favor de las mujeres “‘como debe ser”.

“Hay leyes, hay jurisprudencia, ya hay leyes, hay temas que se han agotado, y entonces ¿de qué sirve lucha que se emprende?, ¿de qué sirve que se legisle, si en la práctica nunca va a ser favorable”, cuestionó.

Por último, a pregunta expresa, la alcaldesa dijo desconocer si la cercanía con la senadora Marybel Villegas Canché esté detrás de este fallo.

“No podría decirlo. No sé la relación que tiene con la senadora. En ese sentido, no podría sacar una historia donde haya interés. No puedo meter a actores que no estén en la palestra en este tema”, concluyó. (Agencia SIM)