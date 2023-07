MATAN A OTRO PERIODISTA: Asesinan a balazos a Nelson Matus Peña en la zona suburbana de Acapulco

ACAPULCO, MX.- Hombres armados han asesinado a Nelson Matus Peña, periodista y director del portal de noticias “Lo Real de Guerrero”. El trágico incidente ocurrió cuando Matus Peña salía de su automóvil en el estacionamiento de la tienda Coppel, ubicada en la colonia Emiliano Zapata, en la zona suburbana de Acapulco. Fuentes de la Fiscalía General de Guerrero han confirmado esta información.

Según las autoridades, en el ataque participaron al menos dos hombres no identificados, quienes sin mediar palabra dispararon contra Matus Peña. Dos disparos de arma de fuego calibre 9 milímetros impactaron en su cabeza, causándole la muerte de manera instantánea. Después de cometer el crimen, los perpetradores huyeron en un automóvil de color blanco sin placas de circulación. Matus Peña, vistiendo una playera tipo polo verde olivo y pantalón de mezclilla negro, quedó tendido junto a su vehículo.

Este trágico incidente no es el primero en el que se ve involucrado el periodista y director del portal “Lo Real de Guerrero”. El 29 de agosto de 2019, Matus Peña sobrevivió a un ataque armado mientras conducía su automóvil particular por el Boulevard Vicente Guerrero, en el acceso norte al puerto de Acapulco. Además, en 2017, su nombre fue mencionado en mantas colocadas en puentes peatonales de Acapulco, acusándolo de ser vocero de un grupo delictivo. Sin embargo, hasta la fecha no se ha comprobado la veracidad de estas acusaciones.

Antes de su trabajo en “Lo Real de Guerrero”, Nelson Matus Peña colaboró con diversos medios de comunicación en la localidad y co-fundó el portal de noticias rojas “Ágora Guerrero” junto al periodista Emilio Lugo. Sin embargo, “Ágora Guerrero” dejó de estar activo cuando Lugo abandonó Acapulco debido a presuntas amenazas de muerte.

Tras el asesinato, se desplegó un operativo de seguridad por parte de los elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, con el objetivo de localizar y detener a los responsables de este crimen. (Agencias)