BOLA CANTADA, SIMULACIÓN CONFIRMADA: Antes que sesione el Pleno, adelanta diputado ratificación de Raciel López como Fiscal General de Quintana Roo

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – En forma adelantada a la oficialización de la terna enviada por el Ejecutivo al Poder Legislativo y a las sesiones de la Comisión Permanente para darla a conocer y a la sesión de pleno, el diputado Julián Ricalde Magaña confirmó, a través de sus redes sociales, que Raciel López Salazar será ratificado como Fiscal General del Estado.

“A Quintana Roo le faltan políticos y políticas de altura, de oficio, de tiempo completo, apasionados con lo que hacen. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Mañana tendremos nuevo fiscal: Raciel López. Le daremos un voto de confianza al Ejecutivo para que se avance en la búsqueda de la paz y a tranquilidad”, publicó el legislador.

Este fin de semana, la gobernadora, Mara Lezama envió al poder Legislativo los nombres de la terna para titular de la dependencia, la cual además de Raciel López considera a Ana Elizabeth Duk Hoy y Carlos Alberto Montecinos García.

De acuerdo con agenda legislativa, a las 12 del día se realizará la sesión número 10 de la Comisión Permanente y a las 14 horas la sesión número 4 del Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, en la cual deberá rendir protesta ante el Pleno el próximo Fiscal General del Estado. Cabe recordar que el diputado Humberto Aldana Navarro, presidente de la comisión especial para la selección del fiscal, aseguró que no hay dados cargados en el proceso de designación hacia López Salazar, ya que sería una falta de respeto para los demás aspirantes y las instituciones que los postularon. (Noticaribe)