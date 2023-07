Emilio Lozoya no acepta responsabilidad en delitos, pero sí acuerdo reparatorio porque está delicado de salud, dice su defensa

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El exdirector de Petróleo Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, ha visto exacerbada su salud, según aseguró su abogado, Miguel Ontiveros, poco antes de que iniciara la audiencia de su cliente, misma en la que se dará conocer si la parte defensora y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) llegan o no a un acuerdo reparatorio por el caso Agronitrogenados, publicó infobae.com.

En este sentido, el representante legal señaló que ya no se admitirán más prórrogas para la audiencia, pues argumentó, por un lado, que hay condiciones suficientes para establecer el acuerdo, y por el otro, que su cliente se encuentra delicado de salud.

“Se encuentra delicado y por eso quiere resolver este asunto lo antes posible, no está bien físicamente, ha sido un sometimiento muy duro a una prisión preventiva injustificada que consideramos ilegitima”, sentenció el litigante en sus declaraciones este 18 de julio desde las afueras del reclusorio Norte.

Además, si bien no se admite la existencia de un delito, la defensa señaló que su cliente está dispuesto a pagar los 10.7 millones de dólares de reparación del daño aprobados por el Consejo de Administración de Pemex ante la compra a sobreprecio de la llamada “planta chatarra” Agronitrogenados a la empresa Altos Hornos de México (AHMSA).

“Hay todas las condiciones para un acuerdo. No vamos a aceptar ninguna prórroga”, insistió el abogado quien aseguró que la familia del ex director de Pemex ya no “aguanta” más tiempo en condiciones “ilegitimas”.

Finalmente, agregó que hay apertura por parte de su cliente para trabajar de la mano de la Fiscalía General de la República (FGR) —misma que actualmente se encuentra investigando el caso— como testigo colaborador, sin embargo, insistió en que sea puesto en libertad. (Fuente: infobae.com)