Deberá pagar 49 mdp Ayuntamiento de Cozumel al SAT por retención del ISR del 2016

COZUMEL, MX.- El Ayuntamiento de Cozumel deberá pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 49 millones de pesos, incluyendo recargos y actualizaciones por un crédito fiscal que no fue atendido dese el 2016.

En entrevista, Bruno Díaz Solís, síndico municipal, explicó que las finanzas podrían verse afectadas sobre todo el tema de las participaciones, en caso de que la autoridad tributaria decidiera retenerlas.

Explicó que en el 2021 se inició una revisión de gabinete por parte del SAT para efecto de auditar el ejercicio fiscal del 2016, por lo que fueron solicitados los documentos de trabajo referentes a ese ejercicio fiscal para verificar que se hubiera hechos las retenciones del ISR y el pago correspondiente.

“Se realizó la revisión y no se encontraron registros de las retenciones que no fueron reportadas al SAT, por lo que no se puede solventar”, explicó.

Este dinero, al parecer, no aparece dentro de ningún capítulo o cuenta pública del 2016, por lo que ahora el Ayuntamiento tiene un crédito fiscal determinado de 49 millones de pesos, cuyo recurso está obligado a pagar.

Indicó que los recursos tendrá que salir del erario público, ya que en el sector particular se pueden congelar cuentas o realizar embargos, pero en el sector público hay mecanismos que van en contra de las participaciones.

El impacto financiero, explicó, podría darse al retenerse las participaciones que recibe el municipio, ya que el contrato del 2018 cuando se celebró el refinanciamiento con Banobras se constituyó un fidecomiso que tiene como garantía el pago de dichas participaciones.

“Si el SAT llegara a retener las participaciones, nos podría llevar a un impago con Banobras”, expresó, además de que afectaría a Ley de Ingresos. (Agencia SIM)