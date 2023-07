EU | Amazon pagará multa de 25 mdd por violar la privacidad de niños con ‘Alexa’

ESTADOS UNIDOS.- Amazon acordó este miércoles con las autoridades estadounidenses pagar una multa de 25 millones de dólares por supuestamente haber violado normas de privacidad infantil con su popular asistente de voz Alexa, publicó latinus.us.

El Departamento de Justicia estadounidense precisó en un comunicado que, desde mayo de 2018, las ofertas de Amazon en Alexa han incluido productos y servicios activados por voz y dirigidos a niños de 13 años.

Cuando un usuario hace una petición verbal a un dispositivo que tenga Alexa, Amazon graba la voz y efectúa una transcripción.

La queja presentada por el Ejecutivo estadounidense ante el Tribunal Federal de Distrito del Distrito Oeste de Washington reprochaba que el gigante del comercio electrónico guardara esas grabaciones de forma indefinida por defecto, en violación con la regla de protección de la privacidad infantil COPPA.

La regulación estipula que esas grabaciones sólo deben ser conservadas el tiempo razonable para cumplir el objetivo por el que fueron grabadas.

La demanda alegaba también que Amazon, a través de Alexa, incurrió en prácticas desleales de privacidad respecto a la información de geolocalización de los usuarios, en algunos casos al no respetar incluso las peticiones de los consumidores para que borrara esos datos y al no notificarles que no lo había hecho.

La decisión judicial obliga a Amazon a pagar esos 25 millones de dólares por sanciones civiles e impone medidas cautelares que obligan a la plataforma a identificar y eliminar perfiles infantiles inactivos, que no se han utilizado en los anteriores 18 meses, a menos que los padres pidan que se mantengan.

Amazon también deberá informar de este cambio de políticas a los padres de familia.

Esa orden le prohíbe además realizar declaraciones falsas sobre la conservación, el acceso o la eliminación de esos datos, solicita que se borren cuando así lo soliciten los padres y exige que informe a los consumidores de sus prácticas de conservación y supresión de información.

“El acuerdo refleja la dedicación del Departamento de Justicia para proteger a los niños online”, apuntó en el comunicado el jefe de la división civil de ese gabinete, Brian Boynton, subrayando el compromiso conjunto con la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) para garantizar que las empresas no tergiversan la información transmitida a los padres.

El pasado 31 de mayo, la FTC y el Departamento de Justicia ya avanzaron que Amazon infringió la ley de privacidad infantil, reprochó que pusiera en peligro los datos de las personas debido a accesos innecesarios, y señaló que la orden propuesta exigiría a Amazon el pago de esos 25 millones. (Fuente: latinus.us)