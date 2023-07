Liberan parcialmente vialidades manifestantes en contra de reapertura del relleno sanitario de Cancún 

CANCÚN, MX.- Alrededor de 50 vecinos de distintas colonias cercanas al antiguo relleno sanitario liberaron de manera temporal el Arco Vial, pero volvieron a bloquear la avenida Rancho Viejo, en donde se ubicaban antes, para exigir la no reapertura del primer basurero de la ciudad.

De acuerdo con datos recabados en el lugar, los ciudadanos liberaron el Arco Vial alrededor de las 9 de la mañana, debido a que muchos de ellos aseguraron que debían reactivar sus actividades laborales.

Los pocos manifestantes que quedaron en este punto se ubicaron a unos metros de ahí, pero en la avenida Rancho Viejo (menos circulada que la primera), en el sentido norte que lleva al antiguo relleno sanitario.

Los inconformes señalaron que esta medida solo es temporal, pues de no obtener respuesta por parte de las autoridades municipales, por la tarde-noche estarían reactivando los bloqueos en distintos tramos del Arco Vial, una de las más importantes y transitadas de esta ciudad.

Hasta su desbloqueo parcial, los manifestantes se mantenían a la espera de que alguna autoridad municipal arribara a este punto para llegar a un acuerdo, luego que la tarde de ayer el secretario del Ayuntamiento, Pablo Gutiérrez, mantuvo un diálogo con ellos, pero sin éxito aparente.

Luego de dicho encuentro, que duró cerca de una hora, el secretario general se retiró de este punto para tratar de negociar con otras autoridades el plazo en que usarán este relleno, que fue autorizado hasta por seis meses por el cabildo.

Los manifestantes se mantienen en la postura de no permitir la reapertura de este relleno sanitario, pues alegan que dicho espacio no cuenta con la distancia suficiente para no afectar a los pobladores de los asentamientos urbanos aledaños. (Agencia SIM)