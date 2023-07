Ejidatario con discapacidad fue depurado de padrón por no poder ingresar a asamblea en el Kilómetro 50 de José María Morelos

JOSÉ MARÍA MORELOS, MX- Por carecer la Casa Ejidal del Kilómetro 50 de rampas de acceso, Isaías Sarabia Segovia, integrante de este núcleo de hace 40 años, no pudo acudir, ya que él requiere de silla de ruedas. Como consecuencia de esto, ya fue informado que había sido depurado del padrón y perdido sus derechos como ejidatario.

En entrevista, Isaías, quien carece de sus dos extremidades inferiores, señaló que hasta ahora nunca lo habían discriminado por su discapacidad, ya que antes siempre han entendido su situación.

“Cuando hacen las asambleas en el domo, donde tengo fácil acceso, he ido, pero esta vez por una enfermedad de un familiar no pudimos estar cuando se nos convocó y cuando se hizo la reunión no pude ingresar”, expresó. “Hay gente que vive en Cancún y no vienen, pero yo vivo aquí y si no he asistido es porque no hay rampas para subir y no hay gente que me ayude”, expresó.

En la asamblea, añadió, ni siquiera se llegó a un acuerdo sobre quiénes debieran ser eliminados del padrón, por lo que el evento tuvo que ser suspendido.

Pese a esto, el comisariado ejidal autorizó sin el voto de la asamblea la depuración de más de 300 ejidatarios, en donde quedó incluido, por no estar en el pase de asistencia.

El argumento es tener certeza en el reparto de contraprestaciones, indicó, pero en realidad es porque los líderes actuales ya tienen gente interesada en comprar su derecho como ejidatarios, ya que hay muchos quienes adquieren terrenos ejidales. (Agencia SIM)