Xóchitl Gálvez presenta denuncia penal contra AMLO por revelar información sobre sus empresas

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Xóchitl Gálvez, quien busca la candidatura de la oposición Va por México, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, por haber revelado información fiscal y bancaria de su empresa, publicó El Financiero.

La panista anunció esta medida durante su gira por Cajeme, Sonora, este jueves.

“La denuncia es por haber hecho público violaciones al código fiscal que prohíbe que una autoridad revele. Dio a conocer información fiscal confidencial que no podían revelar, podían auditarme si querían, pero no hacerlo público”, expresó.

Recordó que López Obrador dio a conocer en la mañanera y a través de redes sociales datos delicados sobre contratos por mil 400 millones de pesos que han recibido las empresas en los últimos años, que el presidente atribuyó a contratos con el Gobierno.

“El presidente hace pensar que facturar mil 400 millones de pesos es la utilidad, obviamente lo que estoy diciendo es que está lejos de haber ese dinero en mis cuentas porque esas empresas, además de pagar sus impuestos y hacer todo legal, él debió de haber mandado al SAT a auditarme para ver si estaban en orden mis impuestos y no exhibir la información fiscal”, destacó

El mandatario federal, durante su conferencia de las mañanas, exhibió una hoja excel donde se podía leer los montos de los contratos, el nombre de las empresas e incluso el domicilio fiscal de la empresa y datos confidenciales de los clientes, recordó Gálvez Ruiz.

La senadora por el PAN indicó que la revelación de esta información ha ocasionado que sus hijos y esposo sean hostigados.

“Si alguien cree que tengo mil 400 millones de pesos en mi bolsa, es falso, yo no los tengo, no los he ganado, esa es la venta de dos empresas en diez años, pero el presidente hace creer a la gente que yo soy una bandida por ser una empresaria”, apuntó.

La aspirante del Frente Amplio por México manifestó tener miedo de que personas se dediquen a extorsionar a su hija al creer que tienen esa cantidad millonaria en su poder, pues, dijo, son una familia de clase media alta.

Asimismo, dijo conocer al Fiscal Gertz Manero y que confía en que él habrá de hacer lo correcto con la denuncia interpuesta contra el presidente López Obrador.

El viernes, Xóchitl Gálvez visitará Hermosillo, donde tiene prevista una reunión multitudinaria por la tarde y varias reuniones durante el día.

Esta semana, la aspirante del Frente Amplio Opositor adelantó que preparaba esta denuncia porque AMLO violó el código fiscal y el secreto bancario al exponer datos de sus empresas desde la conferencia matutina.

Para Gálvez, resulta injusto que el presidente mexicano haya dado a conocer quiénes son los clientes y los proveedores de sus empresas, por hacer uso del secreto fiscal. “Esto es un mal mensaje a los empresarios, porque si lo hicieron conmigo, lo pueden hacer con cualquier empresario del país y sus empresas. Si un día les cae gordo que su empresa publique algo negativo del presidente, pues se van a meter con quiénes son sus clientes”. (Fuente: El Financiero)