Deja cuantiosos daños materiales choque entre dos taxis en Felipe Carrillo Puerto

FELIPE CARRILLO PUERTO, MX.- Cuantiosos daños materiales es lo que dejó un aparatoso accidente protagonizado esta tarde por un taxi de Felipe Carrillo Puerto y otro de Playa del Carmen en la colonia Leona Vicario de esta cabecera municipal.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 1 de la tarde, en el cruce de las calles 81 y 50, hasta donde arribaron elementos de Tránsito Municipal para realizar el peritaje correspondiente.

Primeras versiones señalan que el conductor del taxi de Playa del Carmen circulaba de norte a sur sobre la calle 50, cuando al llegar a la calle 81 omitió su alto obligatorio, generando que la otra unidad se impactara en su costado derecho.

A consecuencia de esto, a la segunda unidad se le activaron las bolsas de aire, para después terminar impactada contra la banqueta, quedando prácticamente como pérdida total.

De acuerdo con testigos, luego de estos hechos, el conductor responsable presuntamente movió su vehículo de la posición final, alterando con ello el peritaje de los elementos de Tránsito.

Finalmente, ambas unidades involucradas fueron trasladas al corralón a bordo de una grúa particular, para proceder así con el deslinde de responsabilidades de rigor. No hubo necesidad de la asistencia de paramédicos, pues no hubo lesionados. (Agencia SIM)