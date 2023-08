Anestesiólogo sin autorización de Cofepris para adquirir fentanilo; así empezó la crisis en EU, advierte la FGR

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Germán Castillo, fiscal Especializado de Control Regional de la Fiscalía General de la República (FGR), brindó detalles sobre el caso del anestesiólogo Gustavo Aguirre, al que se le acusa de delitos contra la salud por haber adquirido fentanilo y otras sustancias controladas presuntamente de forma ilegal, publicó infobae.com.

Pese a que el médico ha negado las acusaciones al asegurar que contaba con los permisos correspondientes, la FGR ha emprendido una investigación en su contra por supuestamente haber prescrito el uso de medicamentos controlados y almacenarlos en su casa fuera del marco legal. Un hecho que podría llevar al imputado a pasar mínimo 10 años de prisión en caso de ser culpable.

El fiscal informó que las indagaciones comenzaron luego de que la Marina detectó un paquete con narcóticos enviado desde Jalisco a Baja California Sur, donde reside el anestesiólogo. Tras dar seguimiento al envío, se identificó al destinatario, así como al domicilio donde llegó y posteriormente se realizaron diligencias judiciales.

“Un juez federal nos autoriza el cateo al inmueble y en base a eso se realiza el cateo que, nosotros sostenemos conforme al derecho y se encuentran cuatro sustancias: efedrina, morfina y tetrahidrocannabinol (además del fentanilo)”, narró Germán Castillo.

De acuerdo con el fiscal, el médico no cuenta con la autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para la adquisición de tales sustancias y mucho menos, para su almacenamiento en un domicilio particular. En el aseguramiento, se recuperaron 27 ampolletas de fentanilo, una de efedrina, una de morfina y una de tetrahidrocannabinol.

Aunque el propio funcionario reconoció que no son grandes cantidades las que fueron aseguradas, recalcó que en el tipo de delito que se persigue la cuestión no es la cuantía, sino el riesgo que representa para la salud. Por ello, detalló, no se necesita acreditar un daño hecho, sino que basta con que se compruebe la posesión irregular de las sustancias.

Cuestionado sobre la dimensión de perseguir crímenes relacionados directamente con médicos, Germán Castillo refirió que en los Estados Unidos la crisis de fentanilo que, sólo el año pasado costó la vida a más de 100 personas por su consumo, inició con hechos semejantes.

“Así empezó en EU, desviando el fentanilo de su uso médico, así empezaron las adicciones, lamentablemente así se empezó a dar y ahora vemos el problema que tiene. (…) Entonces, nuestro deber es hacer esto y no es un caso aislado que la fiscalía esté queriendo crear”, concluyó.

Caso llegó hasta la mañanera

Este 01 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se pronunció respecto al caso desde su conferencia mañanera. En su mención, aseguró que el médico no tiene motivo para preocuparse si es que él (Gustavo Aguirre) está seguro de no haber roto ninguna norma.

“Se está actuando para evitar la introducción de drogas y muchos, no sé si sea este caso desde luego, (…) No tiene por qué preocuparse de nada. Nosotros no cometemos actos arbitrarios. (…) Si él es inocente, no va a perder su casa”, señaló. (Fuente: infobae.com)