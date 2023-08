Ebrard presume coautoría de estrategia de seguridad implementada en la CDMX por Claudia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Luego de que Claudia Sheinbaum destacó los resultados de la estrategia de seguridad aplicada durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard le envió un mensaje en redes atribuyéndose la coautoría, publicó aristeguinoticias.com.

La mañana del martes Sheinbaum publicó una gráfica en su cuenta de Twitter en la que afirmaba que, como jefa de gobierno en 2022, logró la tasa más baja de homicidios dolosos desde 1989.

Ahora la Ciudad de México se encuentra entre las siete entidades con menos homicidios por 100 mil habitantes.

Horas después, el también ex jefe de Gobierno capitalino dirigió un mensaje en video afirmando que se trataba de la misma estrategia de seguridad pública que habían implementado él y Andrés Manuel López Obrador cuando eran mandatarios capitalinos.

“Claudia, vi tu tweet y celebro que al fin te hayas resuelto a participar en los temas que más importan a la gente como es la seguridad. Describe bien la estrategia que Andrés Manuel y yo diseñamos y aplicamos en la ciudad con los mejores resultados en lo que va del siglo”, sostuvo Ebrard en su mensaje en video.

Afirmó que hace días presentó el Plan Ángel “respondiendo a qué más debemos hacer para mejorar la seguridad en el país, porque hoy la cuestión es ¿qué es lo que sigue, qué otros pasos debemos dar?”

Pensemos en la gente y llevemos al país al siguiente nivel.

Seguridad, tema de discordia

Esta no es la primera vez que los aspirantes a la candidatura de Morena a la Presidencia discrepan sobre seguridad pública.

A mediados de julio, Sheinbaum lanzó críticas al plan de seguridad propuesto por su competidor Marcelo Ebrard, conocido como Plan Ángel.

Durante su gira por Tabasco, Sheinbaum dijo: “la tecnología es un instrumento, pero no la solución”, al hacer referencia a las estrategias tecnológicas planteadas por el excanciller como parte de su iniciativa.

Ese mismo día, Ebrard lanzó una indirecta contra la única contendiente femenina del partido guinda.

En una conferencia de prensa desde Aguascalientes, el exsecretario de Relaciones Exteriores aseguró: “Soy el único en esta contienda que ha sido sucesor del Presidente. Yo no soy un enigma para él, me conoce perfectamente bien. Y tuve suerte —como soy una gente recta y derecha— de que me invitara a participar y hasta me incluyera en el corcholateo”. (Fuente: aristeguinoticias.com)