PLAYA DEL CARMEN, MX.- Solidaridad no es un botín ni debe ser blanco de “grillas baratas”, aseveró hoy Lili Campos Miranda, presidenta municipal, en referencia a la “guerra sucia” que se ha desatado en redes sociales en contra de su administración.

Durante su informe semanal, la presidenta municipal señaló hoy que las mentiras sobre supuestos contratos del Ayuntamiento con empresas falsas son fomentadas por personas que no les conviene que se trabaje bajo la legalidad.

“Nosotros no somos como los políticos comunes, que solo se toman la foto y no cumplen con sus labores; esa parte no van con nosotros”, resaltó.

En rueda de prensa, la alcaldesa afirmó que si la ciudadanía tiene dudas sobre el trabajo que realiza el gobierno municipal, pueden acercarse con ella para que dé explicaciones claras, y no hagan caso a personas “que sólo quieren que le vaya mal a Solidaridad”.

Resaltó que estas estrategias dan muestra de la molestia de algunas personas que “hacían y deshacían” en el municipio como si fuera “un botín”, al ver que ahora están poniendo orden, ya que antes solo se construía por construir y era más fácil hacer negocios “por debajo de la mesa”.

VIDEO | "SOLIDARIDAD NO ES BOTÍN NI DEBE SER BLANCO DE GRILLAS BARATAS": Descalifica Lili Campos 'guerra sucia' en contra de su gobierno a menos de un año de las elecciones https://t.co/AwbjDwAk1I pic.twitter.com/V7030Gcreo — Noticaribe (@Noticaribe) August 7, 2023

“Que no se escondan esas personas que están gastando el dinero de sus cargos, si tiene que decir algo, que lo digan de frente”, expresó.

La edil indicó que cuando llegó la “supuesta transformación”, solo trajo una crisis al municipio, con niveles de inseguridad nunca antes vistos en Solidaridad.

Asimismo, comentó que durante el gobierno de Morena, se tuvo un municipio “gris”, donde no se cuidaba la imagen urbana del municipio; y en el que estaban en el lugar 12 del ránking de mayor número de homicidios. En contraste, hoy Solidaridad está en el 48.

“Estamos revirtiendo lo que no se hizo, la supuesta transformación hizo mucho daño a Solidaridad”, declaró.

ELECTRIFICACIÓN

En cuanto a su informe, Lili Campos expresó que avanzan en la electrificación de la colonia Cristo Rey, donde invierten 9 millones 800 mil pesos por parte del gobierno municipal y la misma cantidad por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Señaló que esta semana se estará realizando la transferencia de esos recursos para que la paraestatal inicie la parte administrativa y a más tardar en septiembre inicien con las obras de electrificación de la primera etapa, la cual abarcará casi la mitad de la colonia.

Asimismo, precisó que se llegó a un acuerdo para que en el 2024 arranque la segunda etapa de la electrificación, lo que permitirá que el próximo año toda la colonia quede iluminada al cien por ciento.

También se está presionado a Aguakan para que inicie la instalación de los medidores de agua en esta primera etapa, para después destinar el presupuesto para pavimentar las calles. (Agencia SIM)