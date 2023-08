CFE no invirtió en infraestructura, pese a crecimiento poblacional, acusan empresarios de la Riviera Maya

Playa del Carmen.- Debido a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no contempló erigir más infraestructura ante la demanda en el servicio que iba a generar el crecimiento poblacional, las principales ciudades del estado están padeciendo de constantes apagones, denunció Pablo Alcocer, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya.

Lo anterior lo expresó el mencionado líder empresarial en una conferencia de prensa, luego de los apagones que se han suscitado en el norponiente de la ciudad, los que indirectamente causaron el fallecimiento de dos mujeres, que intentaron instalar un generador de electricidad, ayer.

En ese sentido, el representante empresarial lamentó las deficiencias en el servicio en Playa del Carmen, causadas por este rezago en infraestructura.

Pablo Alcocer señaló que a la CFE le ha faltado empatía, frente al enojo que ha causado en la ciudadanía, la cual lleva más de dos días sin un servicio de energía eléctrica estable.

“Les ha faltado ser empático. Los vecinos de algunas zonas como Villas del Sol no pueden dormir en algunos casos, tienen niños pequeños, alimentos, y además los salarios no son altos. Entonces, la CFE no han sido empática con esta situación que ha vivido la ciudadanía”, aseveró.

El líder empresarial indicó que esta paraestatal presume que “es de clase mundial”, pero el servicio que realiza contradice en mucho ese slogan.

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

El presidente de la CCE también exhortó al gobierno municipal verificar mejor que se cuente con la infraestructura de energía eléctrica necesaria, antes de otorgar más permisos de construcción.

Aseguró que Playa del Carmen ya no resiste más desarrollo, sin que se planifique bien la dotación de servicios públicos, en especial en vista de la inminente entrada en operación del Tren Maya.

Ante esta situación, Pedro Alcocer hizo un llamado a los gobiernos estatal y federal, para que resuelvan a la brevedad esta problemática que está causando cuantiosas pérdidas económicas y que, a su vez, puede generar problemas sociales severos. (AGENCIA SIM)