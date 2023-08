Festejan Día internacional de la juventud con concierto de Mau y Ricky en Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN, MX.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, el gobierno municipal encabezado por Lili Campos, celebró este día a los jóvenes solidarenses con la presentación del concierto musical de los hermanos Mau & Ricky, evento realizado al interior de la Unidad Deportiva Poliforum.

Por parte del Instituto Municipal de la Juventud, se mencionó que este evento sirvió para reflexionar sobre los desafíos y aspiraciones de la juventud, quienes tienen el poder de transformar el mundo y marcar la diferencia. También participaron emprendedores y jóvenes empresarios, quienes colocaron sus puntos de venta alrededor del concierto.

El dúo de cantantes venezolanos, salió al escenario cantando reggaetón y pop latino.

Los asistentes no escatimaron muestras de emoción y apoyo coreando las canciones exitosas de este dúo de artistas.

Entre los temas interpretados estuvieron: Ya no tiene novio, Si tú no me quieres, Besos en cualquier horario, Llorar y llorar, Desconocidos, Papás, La boca, entre otros.

Se recalcó que los jóvenes deben perseguir sus sueños y luchar por un futuro

mejor. (Fuente: Ayuntamiento de Solidaridad)